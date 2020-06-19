Фотограф Філ Ебінер запустив на платформі Udemy власні курси про фотографії і відеомонтаж. І в період карантину інтерес до його захоплення різко виріс – хлопець вже отримує по 100 тисяч доларів щомісяця. А в 2020 році фотограф планує перейти позначку в 1 мільйон доларів доходу.

Зазначимо, що за весь 2019 рік Філ заробив 500 тисяч доларів, працюючи інструктором на освітній онлайн-платформі Udemy, пише Forbes.

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Перед карантином фотограф планував піти на місяць у відпустку, щоб допомогти дружині доглядати за третьою дитиною, яка народилася в березні. Проте світ захопила пандемія і Ебінер вирішив зайнятися чимось, що б приносило іншим користь.



Філ Ебінер з дружиною та дітьми / Фото Video School Online

Тому в середині березня він почав проводити безкоштовні курси. "Успіх був нереальний. За кілька днів на платформі зареєструвалося 3,5 мільйони користувачів, зокрема заради моїх популярних курсів по фотографії і відеомонтажу", – каже Філ.

За словами Ебінера, його дохід за березень досяг 92 тисячі доларів, а це втричі більше, ніж в березні 2019-го року. Наступний місяць виявився для нього ще прибутковішим: в квітні фотографу вдалося заробити 109 000 тисяч доларів а в травні – 102 тисячі доларів.

Чоловік додає, що якщо аудиторія продовжить рости такими ж темпами, то в 2020 році він отримає на Udemy більше 1 мільйона доларів.

Цікаво, що Філ працює прямо з дому в каліфорнійському Сан-Дімас. Всі матеріали Ебінер знімає вдома на дзеркальну камеру Canon зі зовнішнім мікрофоном за 3000 тисячі доларів і з 2012 року монтує ролики на iMac.

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Так, 30-річний Ебінер став одним з декількох сотень інструкторів, які заробляють на платформі по кілька сотень тисяч доларів в рік. Вартість більшості курсів Філа становить 200 доларів, хоча він також бере участь в програмі знижок.

Зараз цей бізнес активно розвивається, але Ебінер не відмовився від початкового плану і зараз відпочиває, хоча близько години в день все одно присвячує розбору електронної пошти. До звичайного робочого графіку він планує повернутися в кінці червня.



Філ Ебінер / Фото Pinterest

Найпопулярніший курс Ебінера "Майстер-клас з фотографії" займає близько 22 години і розбитий на 343 коротких відеоуроки, в яких пояснюються ази цієї роботи. В рамках матеріалу даються завдання на зразок зйомки в трьох різних типах композиції. Також раз в тиждень інструктор також проводить годинну пряму трансляцію на фейсбуці.

Зараз чоловік має 116 власних курсів, на які підписалося майже 2 мільйони користувачів. Але фотограф тим часом продовжує розширювати бізнес. У березні він запустив три нові курси, включаючи програму з цифрового маркетингу з колегою-інструктором і арабську версію курсу по роботі в Photoshop.