Фотограф 25 років робив світлини однієї сім'ї: захоплююча різниця у фото

Ідея цього фотопроєкту з'явилася у голові фотографа Зеда Нельсона в 1996 році, коли дружина його товариша була вагітною. Він вирішив сфотографувати сімейство в оновленому складі і повторювати цей кадр щороку і вийшло дійсно круті світлини.

Фотограф ретельно спланував свій проєкт, навіть щороку знімав в один і той же день, на одному і тому ж фоні, з одним і тим же освітленням.

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Таким чином, ніщо не відволікає від головної ідеї - спостереження за процесом дорослішання, старіння та швидкоплинним часом. Ці знімки дійсно змушують задуматися.

Дивіться фото сім'ї, яку фотограф знімав 25 років поспіль: