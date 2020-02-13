Фотограф перевтілив дітей з обмеженими можливостями у справжніх супергероїв: фото та відео

Тато та фотограф Джош Россі із США за допомогою фотошопу перетворює дітей, які мають значні проблеми зі здоров’ям, у супергероїв. Участь у фотосесії взяли діти з важким ступенем СДУГ, рідкісними онкологічними захворюваннями та дитина з подвійною ампутацією.

"У цій серії я перетворив дітей з обмеженими можливостями на супергероїв Ліги Справедливості", – сказав Россі для Parents.com.

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А вся ідея полягала в тому, щоб перетворити речі, які роблять дітей слабкими – рак чи інші захворювання, на сильні сторони. "Я працював з шістьма дітьми віком до 8 років і завершив зображення стилю плаката для кожного з них", – поділився фотограф.

Згодом вони надрукували величезні зображення для кожної дитини і зробили спеціальне відео про закулісся. "Після пережитого болю і страждань дивовижно бачити, як вони рятуються в цих персонажах і відчувають підтримку", – наголосив Россі.

Діти з обмеженими можливостями стали супергероями: фото

Батьки дітей такожо були в захваті, адже їх діти – справжні герої. Так, у Теган Петтіт, який позував як супермен, є напівсерце – відоме як синдром гіпопластичного лівого серця. У нього було 3 операції на відкритому серці. Його родина майже втратила його 2 роки тому, але хлопця вдалося врятувати у Філадельфії.

Його мати Бріттен Петтіт сказала про проект: "Це була дивовижна можливість! Ми побачили, як наші діти засвітилися, коли одягнули ці суперкостюми і накидки. Моє серце розтануло, і я зрозуміла, що це робить його різним і робить Тегана героєм".

Дивіться відео, як діти з обмеженими можливостями перетворювалися у супергероїв