Фотограф показав приголомшливі світлини сімей на самоізоляції: фото зроблені через вікна

Фотограф Стівен Ловекін через швидке поширення нового коронавірусу COVID-19 вирішив показати, як живуть люди в умовах ізоляції та зробив промовисті портрети сімей з містечка Дітмас-Парк в Брукліні, штат Нью-Йорк.

Якою була мета фотографа? Він хотів продемонструвати почуття цих людей та їхні заклики, якими вони хочуть поділитися зі всім світом, пише Popsugar.

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"Я як любитель фотографії завжди любив знімати портрети, адже це процес, який дозволяє встановити зв'язок між фотографом, суб'єктом та глядачем", – сказав Стівен.

Чоловік додав, що відчуває себе вимушеним документувати поширення COVID-19 та людей на самоізоляції. Проєкт Стівен розпочав у середині березня і він вже отримав позитивну реакцію у своїх соціальних мережах.

"Я сподіваюся, що в цей час хаосу та невпевненості цей проєкт допоможе людям відчути себе більш пов'язаними, хоча ми всі зараз відокремлені один від одного. Якщо ми продовжуватимемо ізольовано спілкуватися з оточуючими людьми, то зможемо пережити це разом. Це буде непросто, але нам потрібно залишатися вдома в безпеці, щоб "скоро бути разом", – підсумував Стівен.

Дивіться промовисті фото сімей на самоізоляції:



Зазначимо, що Стівен завжди захищав себе, надягаючи маску та рукавички, а фото знімав на відстані, як мінімум, 12 футів (близько 3,5 метра).

"Герої фото або вітали мене біля дверей, поки я перебував на тротуарі або махали руками через вікно. Для фото ми обирали вікно, а вся справа займала кілька хвилин. Вікно – це те, через що ми дивимося на світ. Воно буквально обрамляє картину, як люди можуть дивитися на нас або ми на світ" – каже фотограф.