Фотограф запустив цікавий проєкт з малюками, які плавають під водою: милі світлини

Сет Кестіл з Нью-Йорку зробив приблизно 10 000 світлин понад 700 малюків для свого нового проєкту "Діти під водою". Фотограф хотів змусити батьків навчати немовлят безпеці у воді. Але не хвилюйтеся, малеча не постраждала, натомість фото просто зачаровують.

На перший погляд може здатися, що в процесі зйомки діти ризикували життям, проте це зовсім не так.

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Їх батьки взяли участь в програмі, щоб навчити дітей технікам самодопомоги, які врятують їм життя, якщо ті раптом почнуть тонути. Так, дітей навчали затримувати дихання, робити рухи ногами і намагатися спливти наверх на спині, як тільки вони потрапляли під воду.

Своєю серією фотограф хотів привернути увагу громадськості до того, що раптове утоплення – це одна з найбільш поширених в США причин загибелі дітей у віці від одного року до чотирьох років.

Дивіться фотопроєкт "Діти під водою":

Всі фото з сайту фотографа – Seth Casteel.