Фотографиня зробила зворушливі портрети матерів з різних куточків світу: захоплюючі світлини

10 травня в Україні відзначають День матері, тому ми підготували для вас добірку чарівних фото матерів зі всього світу. Ці світлини зробила румунська фотографиня Міхаела Норок, яка побувала у понад 50 країнах. Тож, її роботи дарують унікальну можливість побачити, як виглядає материнство у кожній країні: від Нью-Йорка до Непалу, від Токіо до Мілана.

Як пише видання CNN, з 2013 року фотографиня подорожує по світу і документує красу жінок для свого проєкту "Атлас краси".

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Як в жінки зародилася така ідея? Міхаела, будучи вагітною своїм первістком, зрозуміла, що зовсім по-іншому сприймає портрети матерів з дітьми. "Між ними завжди якась хімія і інтимний зв'язок. У цих особливих моментах так багато краси і доброти", – запевняє румунка.

Тому її роботи показують цю прекрасну близькість, яка існує тільки у матері з дитиною і вагітних жінок. А теплота і любов, що помітно на кожному портреті, стирають всі культурні відмінності.

Дивіться фото матерів з різних куточків світу: