Робота вдома: кілька секретів, як стати успішним фрілансером

Ринок фрілансу в Україні набирає обертів, адже все більше українців надають перевагу віддаленій роботі, аніж офісній. Але для того, щоб стати фрілансером, людині, в першу чергу, важливо мати стабільний та постійний доступ до Інтернету. З чого почати, аби бути затребуваним фрілансером – читайте у матеріалі.

Хто такі фрілансери

Це вільнонайманець, як йдеться у Вікіпедії, який сам шукає собі проєкти та може одночасно працювати на декілька фірм. В Україні фрілансерами переважно називають людей, що виконують будь-яку роботу з дому через інтернет, передає видання "Продизайн".

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Для багатьох дистанційна робота вдома через інтернет в комфортних умовах є приємним доповненням до можливості працювати за вільним графіком. Окрім того, це економія часу і грошей, які традиційний працівник витрачає роками і в великих кількостях, щоб дістатися до офісу.

Робота через інтернет дозволить вам заробляти навіть коли ви будете перебувати далеко від дому, в подорожі, в будь-якому місті чи країні світу. Адже інтернет доступний повсюди. Завдяки цій особливості ви не будете "прив'язані" до певного фізичного місця роботи.

Як стати успішним фрілансером

Шукаючи таку роботу, люди хочуть досягти чотири глобальні цілі:

більший заробіток;

відсутність керівництва;

вільний графік роботи;

свобода вибору робочого місця.

Проте, щоб почати заробляти великі гроші потрібно в першу чергу подумати над такими питаннями: Де брати клієнтів? Як отримати гроші від клієнтів? Як працювати менше, а заробляти більше? Адже, прийшовши у фріланс, вам потрібно все це робити самому.



Ви зможете працювати віддалено від дому / Фото Unsplash

Портфоліо

В першу чергу нормально оформіть портфоліо, адже на нього якраз звернуть найбільше уваги. Без портфоліо вам буде дуже важко знайти клієнта та відстоювати свою ціну.

Портфоліо може бути як окремим сайтом, так і оформлене на фріланс біржах (зокрема, freelance.ua, freelancehunt.com і т.п). Чим більше "коренів" ви запустите у мережу, тим більша ймовірність того, що на вас звернуть увагу потенційні клієнти.

Якісно виконуйте роботу

Виконуючи свою роботу, намагайтеся зробити її якісно і щоб клієнт залишився задоволений співпрацею з вами. Адже задоволений клієнт буде рекомендувати вас своїм знайомим та партнерам, або звернеться ще раз із новими проєктами.

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Сформуйте адекватну ціну

"Ідеальна" ціна вираховується з того, скільки б ви хотіли отримувати доходів за місяць. Проте оцінюєте скільки днів у місяці та скільки годин на день ви плануєте працювати. Такі обрахунки дадуть вам ціну за годину.

Договір захистить від шахраїв

Перше, що повинен усвідомити початківець-фрілансер – це трудове законодавство, яке на нього поширюється, тому краще укласти із замовником договір. Без наявності якогось документа, де були б узгоджені всі деталі, можуть виникнути питання не тільки про оплату праці з боку замовника, але також можливе виникнення проблем в точності виконання самого замовлення фрілансером.



Аби уберегтися від шахраїв, укладіть договір / Фото Unsplash

Інвестуйте в себе

Витрачайте свій час та зароблені гроші не лише на пиво та смачненьке, а й на те, що в перспективі принесе вам більші доходи. Йдеться про самонавчання чи відвідування майстер-класів та тематичних конференцій.

Для того, щоб працювати якомога ефективніше, визначить свій найпродуктивніший період. У цей час зробіть вплив демотиваторів найменшим: вимкніть соцмережі, перевіряйте пошту рідше (якщо щось термінове, вам зателефонують) і так далі.