Геніальна ідея: у Канаді об'єднали будинки для літніх людей з дитячими будинками

Такий експеримент провели вчені з університету Бангора і результат перевершив всі очікування. Адже завдяки цьому люди похилого віку знайшли люблячих онуків, а діти-сироти відчули, що таке батьківська любов і турбота.

Дослідники зафіксували поліпшення всіх життєвих функцій у літніх людей, зокрема "палаючі очі" (мається на увазі, щастя та радість у людей) та сильний інтерес до життя. Про це повідомило видання The conversation.

Цікаво! Як зрозуміти, що ви класні батьки: пояснення психолога

Було помітно, що діти-сироти вперше перестали бути скутими, наляканими, невпевненими, засмученими та перетворилися в звичайних невгамовних дітей. Так, одні знайшли сім'ю, якої у них ніколи не було, а інші – знову відчули тепло рідного дому, заповненого онуками.

Чи гарна ідея такого об'єднання? Психолог Наталія Братасюк у коментарях "Сім'ї 24" розповіла, що об'єднання дитбудинку і будинку пристарілих може бути виправданим. Оскільки діти потребують бабусю і дідуся, які б нікуди не поспішали, могли поспілкуватися, гратися та читати казки, розповідати історії.

А старі люди, в свою чергу, потребують того ж спілкування, мають потребу віддати свою увагу, свої почуття іншим. Тож, тут потреби дітей і літніх людей співпадають. Крім того, діти вчаться турбуватися про інших,

– додала вона.

Відомо, що в останні 20 років ця концепція все частіше застосовується у США, де відкриваються все більше і більше "будинків спільного догляду".

"У наші дні традиційні сім'ї розділені відстанню, часом та нерозуміння між поколіннями, але програми, що об'єднують дітей та старших дорослих, можуть змінити світогляд суспільства. Діти – це майбутнє світу, але це не означає, що ми повинні забувати про старші покоління", – наголошують психологи.