Дівчатам часто здається, що їхня друга половинка втратила до них інтерес та навіть розлюбила їх. Тому ми підготували кілька ознак, які це підтверджують, та поради, як це виправити.

Так, психологиня Тетяна Польченко назвала виданню Liza три ознаки, які свідчать, що чоловік вас більше не любить та що робити у цьому випадку.

Цікаво Що можуть сказати про хлопця його стосунки з мамою: цікаве пояснення

Як зрозуміти, що чоловік вас розлюбив

Три основні ознаки, які вказують на те, що чоловік більше тебе не любить:

Хлопець уникає сексу та постійно знаходяться відмовки

В таких моментах ваш чоловік дратується, коли ви проявляєте ініціативу в інтимному житті. Особливо це дивно, якщо раніше секс був присутній і приносив вам обом задоволення. Адже для багатьох чоловіків секс – це найважливіша частина відносин. Тому це точно ознака, що чоловік вас розлюбив, якщо звісно не присутні фізіологічні проблеми.



Чоловік не хоче сексу / Фото Panda Land

Чоловік часто проявляє неповагу

Таких хлопець висміює слабкості, недоліки і невдачі своєї коханої, особливо в присутності інших людей. Але зверніть увагу на те, що ця ознака також може вказувати на нарцистичний розлад особистості у чоловіка, а у жінки – на невміння вибудовувати свої особисті кордону.

Але якщо раніше такої поведінки не спостерігалося, то тут однозначно йде мова про те, що любов чоловіка зникла.

Постійне роздратування чоловіка на вас

До того ж, це може бути як з приводу чогось, так і без цього. Різке погіршення настрою чоловіка щодо вас може безпосередньо вказувати, що ознак кохання більше немає. Особливо, якщо таких перепадів настрою раніше не було, або вони були виражені слабо.

Читайте також Чоловіки і жінки по-різному показують любов у шлюбі: дослідження

Що робити, якщо чоловік вас розлюбив

Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак, то вам потрібно терміново звернутися до психолога, інакше ваші стосунки можуть або закінчитися, або перетворитися у "хворі" відносини – співзалежність.

Варто підтримувати любов у парі. Адже любов і ніжні почуття в стосунках не зникають відразу. На жаль, багато пар будуються на пристрасті і бажанні, плутаючи ці почуття з любов'ю. І тоді, коли прагнення проходить, у парі не залишається ніяких почуттів, які пов'язувало б партнерів. Ось тоді і кажуть "розлюбив".



Справжні почуття не зникають у парі / Фото Psyhologies

Як можна цьому запобігти?

По-перше, варто зрозуміти, що любов – це не почуття, а дії. Чим більше чоловік вкладає у відносини, тим вони цінніше для нього. Тому дозвольте вашому коханому доглядати за вами та "вкладатися" в вас емоційно і матеріально.

Окрім того, важливо знати і задовольняти потреби партнера: бути потрібним, бути вільним, отримувати визнання і подяки від свого близької людини.

Більше розмовляйте – обговорюйте всі питання і непорозуміння без скандалів і претензій - це дуже важливо. Тоді і сварок буде менше.