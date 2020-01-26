Google Translate допоміг парі познайомитися та закохатися: фантастична історія

У сучасному світі закохатися можуть люди з абсолютно різних країн, адже завдяки новим технологіям у них не повинно виникнути проблем з мовою. Так, одна пара познайомилася під час подорожі і, не розуміючи один одного, почала спілкуватися в Google Translate, який і став їх символом кохання.

Це історія про 23-річну британку Хлою Сміт та 25-річного італійця Даніеле Маріско, які вирішили провести канікули на острові Ібіці, в Іспанії, передає видання Inspiring Life.

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Хлоя і Даніеле познайомилися в клубі та одразу зрозуміли, що сподобалися один одному. Проте в них виникла велика проблема – Даніеле не розмовляв англійською, а Хлоя не розуміла жодної фрази італійською.



Хлоя Сміт та Даніеле Маріско / Фото Inspiring Life

Якщо для багатьох це стане критичною перешкодою, то для цієї пари така проблема лише зміцнила їх кохання. За допомогою Google Translate хлопець та дівчина мали змогу поспілкуватися та навіть засвоїти основи мови один одного.

У Даніелі було щось захоплююче, і те, що ми не могли зрозуміти один одного, не сприймалося як проблема,

– пояснює Хлоя.

Через тиждень після того, як вони познайомилисяпара разом поїхала до Барселони, щоб ще більше зміцнити відносини, які вони тільки почали. Згодом вони повернулися по своїх домівках, але стосунки тривали в інтернеті, поки вони не вирішили з'їхатися.



Пара познайомилася завдяки Google Translate

Жити закохані будуть в італійському Неаполі, де Даніеле живе з батьками. Тепер пара не потребує розмов через Google Translate, вони спілкуються переважно англійською, але Хлоя вдосконалює свою італійську, що в них були двомовні стосунки.