Гороскоп для матусь: дізнайтеся, яка ви мама по знаку Зодіаку

У мам кожного знаку Зодіаку свій стиль виховання дітей. Тож, подивіться на себе, ви сувора чи поблажлива мама, мама-друг чи мама-наставник, спонтанна чи надто відповідальна? Дізнайтеся більше про те, яка ви мама, залежно від гороскопу.

Деякі знаки Зодіаку справляються з вихованням дітей набагато краще, ніж інші. Тож, читайте свій гороскоп від видання Elle і дізнайтеся, яка ви мама.

Цікаво! Яка ви мама: 5 найцікавіших типів батьків за методами виховання

Овен (21 березня – 20 квітня)



Мама-Овен / Фото Сім'я

Ви доволі активна мама, яка любить своїх дітей та виховання загалом. Вона хоче зробити все якнайкраще для дітей, але в жертву себе приносити не буде. Такі мами сприймають свою дитину як окрему особистість та розвиває в неї здорову самооцінку.

З іншого боку, мама-Овен занадто рано починає вважати своїх дітей дорослими, тому вони виростають вільними і самостійними.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Мама-Телець / Фото Сім'я

Зазвичай, це серйозна і сувора мама. Однак, коли все йде по плану, вони можуть розслабитися та припинити контролювати кожен крок дитини. Також Телець – чудовий менеджер, тож їхні діти будуть організовані і зібрані, відвідуватиме лише потрібні заняття. А мама завжди буде авторитетом для дитини.

Дітям мама-Телець прищеплює любов до простих радощів життя у вигляді смачної страви або красивого вбрання, вчить цінувати життєві задоволення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Мама-Близнюки / Фото Сім'я

Вас можна назвати мамою з безліччю обличь, бо ви змінюєте свої стандарти виховання щохвилини і відрізняєтесь непослідовністю. Але в цьому ваша фішка – бути найексцентричнішою мамою в районі. І вашим дітям точно не буде сумно з вами. Бо така мама завжди легко знайде розвагу своїм дітям і з великим задоволенням прийме в ній сама участь.

Ймовірно, мама-Близнюк стане найкращим другом дитині, тому ваші діти в майбутньому будуть відкриті в спілкуванні з іншими.

Рак (22 червня – 22 липня)



Мама-Рак / Фото Сім'я

Маму-Рака вважають ідеалом материнства. Такі жінки вміють створити затишну і гармонійну атмосферу в сім’ї. Часом дитина може відкривати у вас нові риси, про які ви тільки могли здогадуватись. Тож, ви з вашою малечею ідеально доповнюєте один одного.

Мама-Рак – це тепла і велелюбна жінка, але занадто серйозно ставиться до виховання та навчання своїх дітей. Її діти виростають дуже сімейними і домашніми.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Мама-Лев / Фото Сім'я

Такі мами зазвичай дуже креативні та артистичні. Для них виховання дітей – це спосіб самовираження. Ви любите ставити високі стандарти, навіть якщо діти їх не дотримуються. Але це руйнує особливу атмосферу в сім’ї, ви все одно залишитесь найвпливовішою людиною в житті своєї дитини.

Її образ в очах своїх чад повинен бути ідеальний, тому діти такої мами часто виростають схильними до слухняності та покірливості: вони завжди причесані і красиво одягнені, але їх внутрішньому світу мама часто приділяє недостатньо уваги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Мама-Діва / Фото Сім'я

Це мами, які одночасно люблять свободу і контролюють своїх малюків. Материнство може лякати вас своєю непередбачуваністю, але в той же час окриляє і надихає на нові звершення. Ви зможете досягнути великих висот та зробите своїх дітей щасливими.

Ці мами вчать дітей правильним вчинкам і підходу до всього з холодною головою. Мама-Діва дуже турботлива і готова підтримувати дитину все життя, але вона виражає свої почуття більше справою, ніж ласкою, чого може не вистачати малечі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Мама-Терези / Фото Сім'я

Діти допомагають Терезам стати зібраними і позбутись звички робити все в останній момент. Мами люблять жити заради своєї дитини і втілювати в ній свої нереалізовані амбіції та мрії. Проте не перестарайтеся, ваша дитина – теж унікальна особистість, дайте їй більше вибору.

Також діти мами-Терезів засвоюють у неї лояльність до зовнішнього світу і миролюбність, вміння згладжувати конфліктні ситуації і знаходити спільну мову з усіма навколо.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Мама-Скорпіон / Фото Сім'я

Така матуся одразу показує дітям свій настрій, тож діти з ними особливо не повередують. Хоча материнство дається вам доволі легко, часто буде здаватися, що деякі речі неможливо виконати. А найважче вам змиритися з тим, що ваша дитина теж особистість, яка має власні бажання і захоплення.

Така мама здатна розпізнати талант своєї дитини і направити його в правильне русло. Проте також вона схильна втручатися в усі життєві ситуації дитини, щоб тримати все в полі свого контролю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Мама-Стрілець / Фото Сім'я

Це спонтанна матуся, яка вважає материнство цікавим досвідом. Так, ви легко знаходите спільну мову з дітьми, але щоденна рутина та догляд за дітьми може вас лякати. Спробуйте знайти в материнстві нові можливості для спонтанності і частіше влаштовуйте сюрпризи для своєї сім’ї.

Така мама багато їздить і подорожує зі своїми дітьми. Вона постійно знаходиться в русі, і діти засвоюють цей життєвий ритм, стають такими ж легкими на підйом, не бояться ризикувати заради досягнення цілей.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Мама-Козеріг / Фото Сім'я

Ви не тільки мама, а ще й татусь в одному флаконі, адже доволі суворі зі своїми малюками. Ви любите давати дітям важливі уроки, які потім стануть чудовим життєвим досвідом. Загалом, мама-Козеріг – це залізна леді, яка виховає зі своїх дітей сильні особистості з вольовим характером.

Часто мама-Козоріг буває занадто організована. А таке надмірно серйозне ставлення до правильного режиму може викликати у дитини почуття несвободи. Правда, це врівноважується повагою до особистості дитини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Мама-Водолій / Фото Сім'я

Така мама часто не любить рамок та правил – ви живете у впорядкованому хаосі. Ваша роль – ненав’язлива дружба, і ви зможете побудувати такі стосунки з дітьми. Але спробуйте не належати лише дитині, більше приділяйте часу іншим справам.

Мама-Водолій схильна вчити дітей, як жити в жорстокому сучасному світі завдяки веселощам і неймовірній емоційності. Для дітей мама – найавторитарніша з усіх, тому діти з сильною індивідуальністю часто виростають бунтівниками.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Мама-Риби / Фото Сім'я

Такі мами – це втілення емпатії, чуттєвості і духовності. Ви точно вмієте зробити кожен день незабутнім, від чого ваші діти будуть в захваті. Так, у вашій сім’ї присутня атмосфера любові та підтримки.

Проте, мами-Риби не вміють чітко провести межу між собою і дітьми: вони відчувають дітей продовженням самих себе. Це сприяє більш ранньому становленню дитини в емоційному і сексуальному житті, але позбавляє їх етичної опори.