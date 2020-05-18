Гороскоп для матусь: дізнайтеся, яка ви мама по знаку Зодіаку
У мам кожного знаку Зодіаку свій стиль виховання дітей. Тож, подивіться на себе, ви сувора чи поблажлива мама, мама-друг чи мама-наставник, спонтанна чи надто відповідальна? Дізнайтеся більше про те, яка ви мама, залежно від гороскопу.
Деякі знаки Зодіаку справляються з вихованням дітей набагато краще, ніж інші. Тож, читайте свій гороскоп від видання Elle і дізнайтеся, яка ви мама.
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Овен (21 березня – 20 квітня)
Мама-Овен / Фото Сім'я
Ви доволі активна мама, яка любить своїх дітей та виховання загалом. Вона хоче зробити все якнайкраще для дітей, але в жертву себе приносити не буде. Такі мами сприймають свою дитину як окрему особистість та розвиває в неї здорову самооцінку.
З іншого боку, мама-Овен занадто рано починає вважати своїх дітей дорослими, тому вони виростають вільними і самостійними.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Мама-Телець / Фото Сім'я
Зазвичай, це серйозна і сувора мама. Однак, коли все йде по плану, вони можуть розслабитися та припинити контролювати кожен крок дитини. Також Телець – чудовий менеджер, тож їхні діти будуть організовані і зібрані, відвідуватиме лише потрібні заняття. А мама завжди буде авторитетом для дитини.
Дітям мама-Телець прищеплює любов до простих радощів життя у вигляді смачної страви або красивого вбрання, вчить цінувати життєві задоволення.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Мама-Близнюки / Фото Сім'я
Вас можна назвати мамою з безліччю обличь, бо ви змінюєте свої стандарти виховання щохвилини і відрізняєтесь непослідовністю. Але в цьому ваша фішка – бути найексцентричнішою мамою в районі. І вашим дітям точно не буде сумно з вами. Бо така мама завжди легко знайде розвагу своїм дітям і з великим задоволенням прийме в ній сама участь.
Ймовірно, мама-Близнюк стане найкращим другом дитині, тому ваші діти в майбутньому будуть відкриті в спілкуванні з іншими.
Рак (22 червня – 22 липня)
Мама-Рак / Фото Сім'я
Маму-Рака вважають ідеалом материнства. Такі жінки вміють створити затишну і гармонійну атмосферу в сім’ї. Часом дитина може відкривати у вас нові риси, про які ви тільки могли здогадуватись. Тож, ви з вашою малечею ідеально доповнюєте один одного.
Мама-Рак – це тепла і велелюбна жінка, але занадто серйозно ставиться до виховання та навчання своїх дітей. Її діти виростають дуже сімейними і домашніми.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Мама-Лев / Фото Сім'я
Такі мами зазвичай дуже креативні та артистичні. Для них виховання дітей – це спосіб самовираження. Ви любите ставити високі стандарти, навіть якщо діти їх не дотримуються. Але це руйнує особливу атмосферу в сім’ї, ви все одно залишитесь найвпливовішою людиною в житті своєї дитини.
Її образ в очах своїх чад повинен бути ідеальний, тому діти такої мами часто виростають схильними до слухняності та покірливості: вони завжди причесані і красиво одягнені, але їх внутрішньому світу мама часто приділяє недостатньо уваги.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Мама-Діва / Фото Сім'я
Це мами, які одночасно люблять свободу і контролюють своїх малюків. Материнство може лякати вас своєю непередбачуваністю, але в той же час окриляє і надихає на нові звершення. Ви зможете досягнути великих висот та зробите своїх дітей щасливими.
Ці мами вчать дітей правильним вчинкам і підходу до всього з холодною головою. Мама-Діва дуже турботлива і готова підтримувати дитину все життя, але вона виражає свої почуття більше справою, ніж ласкою, чого може не вистачати малечі.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Мама-Терези / Фото Сім'я
Діти допомагають Терезам стати зібраними і позбутись звички робити все в останній момент. Мами люблять жити заради своєї дитини і втілювати в ній свої нереалізовані амбіції та мрії. Проте не перестарайтеся, ваша дитина – теж унікальна особистість, дайте їй більше вибору.
Також діти мами-Терезів засвоюють у неї лояльність до зовнішнього світу і миролюбність, вміння згладжувати конфліктні ситуації і знаходити спільну мову з усіма навколо.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Мама-Скорпіон / Фото Сім'я
Така матуся одразу показує дітям свій настрій, тож діти з ними особливо не повередують. Хоча материнство дається вам доволі легко, часто буде здаватися, що деякі речі неможливо виконати. А найважче вам змиритися з тим, що ваша дитина теж особистість, яка має власні бажання і захоплення.
Така мама здатна розпізнати талант своєї дитини і направити його в правильне русло. Проте також вона схильна втручатися в усі життєві ситуації дитини, щоб тримати все в полі свого контролю.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Мама-Стрілець / Фото Сім'я
Це спонтанна матуся, яка вважає материнство цікавим досвідом. Так, ви легко знаходите спільну мову з дітьми, але щоденна рутина та догляд за дітьми може вас лякати. Спробуйте знайти в материнстві нові можливості для спонтанності і частіше влаштовуйте сюрпризи для своєї сім’ї.
Така мама багато їздить і подорожує зі своїми дітьми. Вона постійно знаходиться в русі, і діти засвоюють цей життєвий ритм, стають такими ж легкими на підйом, не бояться ризикувати заради досягнення цілей.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Мама-Козеріг / Фото Сім'я
Ви не тільки мама, а ще й татусь в одному флаконі, адже доволі суворі зі своїми малюками. Ви любите давати дітям важливі уроки, які потім стануть чудовим життєвим досвідом. Загалом, мама-Козеріг – це залізна леді, яка виховає зі своїх дітей сильні особистості з вольовим характером.
Часто мама-Козоріг буває занадто організована. А таке надмірно серйозне ставлення до правильного режиму може викликати у дитини почуття несвободи. Правда, це врівноважується повагою до особистості дитини.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Мама-Водолій / Фото Сім'я
Така мама часто не любить рамок та правил – ви живете у впорядкованому хаосі. Ваша роль – ненав’язлива дружба, і ви зможете побудувати такі стосунки з дітьми. Але спробуйте не належати лише дитині, більше приділяйте часу іншим справам.
Мама-Водолій схильна вчити дітей, як жити в жорстокому сучасному світі завдяки веселощам і неймовірній емоційності. Для дітей мама – найавторитарніша з усіх, тому діти з сильною індивідуальністю часто виростають бунтівниками.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Мама-Риби / Фото Сім'я
Такі мами – це втілення емпатії, чуттєвості і духовності. Ви точно вмієте зробити кожен день незабутнім, від чого ваші діти будуть в захваті. Так, у вашій сім’ї присутня атмосфера любові та підтримки.
Проте, мами-Риби не вміють чітко провести межу між собою і дітьми: вони відчувають дітей продовженням самих себе. Це сприяє більш ранньому становленню дитини в емоційному і сексуальному житті, але позбавляє їх етичної опори.