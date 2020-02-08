Хірург малює героїв мультиків на пов'язках, щоб підняти настрій маленьким пацієнтам: милі фото

Хірург із золотими руками і добрим серцем – Роберт Перрі – знайшов особливий спосіб відволікти дитину від болю та страху після операції. Прибравши скальпель, доктор дістає фломастери і малює на післяопераційних пов'язках улюблених та популярних персонажів мультфільмів.

Чоловік працює завідувачем хірургічного відділення дитячої лікарні "Акрон" у штаті Огайо з 2011 року і здійснив вже понад 10 000 операцій.

Цікаво! Лікарня у США дозволяє дітям заїжджати машинками на операцію, щоб зменшити їх страх: миле відео

Після того, як госпіталь поділився фотографіями малюнків Перрі, вони одразу стали популярними в інтернеті. Люди вважають це дійсно чудовою ідеєю та вражені такою задумкою хірурга.

Так, мама дівчинки, яка колись була пацієнткою Перрі, сказала, що його ілюстрація справді перетворила уявлення про лікарні. "Щоразу, коли дитина хворіла, виникав неймовірний стрес. А коли було і хірургічне втручання, батьки наполегливо намагалися приховати страх перед процедурою, що, звичайно, передавався і на дітей. Але тепер все інакше", – розповіла вона.

Лікар зізнався дівчинці, що після закінчення операції вона стане чудовим метеликом. І коли вона вийшла з операційної, то була в захваті, пишалася гарною пов’язкою і не переймалася жодними шрамами.

Дивіться фото: хірург розмальовує дитячі пов'язки героями з мультиків після операції

"Це було дуже особливою справою для всіх. Мені це цікаво, батькам і дітям теж дуже подобається, і навіть весь медичний персонал любить заходити, аби подивитися, – сказав лікар.

За його словами, на створення кожної ілюстрації потрібно приблизно п’ять хвилин.