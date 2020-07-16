6-річний хлопчик врятував маленьку сестру від нападу собаки: зворушлива історія і фото

Відважний 6-річний хлопчик Бріджер Уокер із США врятував свою рідну сестру від нападу німецької вівчарки. Йому наклали понад 90 швів, зараз він одужує вдома.

Як Бріджер захистив сестру від нападу собаки

Ця історія сталася 9 липня. В той день німецька вівчарка напала на 4-річну сестру Бріджера. Хлопчик захистив її, але сам отримав серйозні травми, адже собака стрибнула на Бріджера і вкусила його за щоку, пише CNN.

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Коли його батько запитав, чому Бріджер став між сестрою і собакою, хлопчик відповів: "Я вирішив, що якщо хтось з нас повинен померти, то нехай це буду я".



Бріджер з сестрою до і після нападу / Фото wikitrusted

Незважаючи на поранення, хлопчик схопив сестру за руку і побіг з нею, "щоб її врятувати".

Згодом Бріджер переніс двогодинну операцію – йому наклали понад 90 швів, як зізналася родина хлопчика.

Слова вдячності та захоплення Бріджером

"Ми так любимо Бріджера! З цієї причини ми спробували підбити підсумки того, що сталося. Це історія нашого маленького героя. Я не один плачу, але цей досвід показав мені, що 2020 рік не такий вже й поганий.. бо він сповнений любові, милосердя та братньої доброти", – написав його тато в інстаграмі.



Фотографії в соцмережі показують брата і сестру після нападу, де видно, що Бріджер має чистенні синці, поранення та шви на обличчі.

Тато додав, що якщо інші так не вважають, то їм варто прочитати слова, які написала його сестра, тітка Бріджера.



Відомо, що вона запустила сторінку в інстаграмі і поділилася тим, що Бріджер – фанат "Месників", тому ця історія привернула увагу голлівудської акторки Енн Хетеуей.



"Я не Месник, але я знаю супергероя, коли бачу його. Я можу тільки сподіватися, що я хоч наполовину сміливіша в своєму житті, ніж ти, Бріджер. Бажаю вам спокійного одужання і багатьох звершень", – написала вона, опублікувавши поряд фотографії Бріджера та його сестри.



Сім'я також зізнається, що до них зверталися з словами вдячності та похвали інші зірки: Марк Руффало, Том Холланд, Х'ю Джекман, брати Руссо та Роббі Амель тощо.