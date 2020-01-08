Хлопчик отримав на Різдво подарунок, через який не зміг стримати сліз: зворушливе відео

Мама подарувала шестирічному синові айфон, що його дуже здивувало. Від радощів дитина не змогла стримати сліз. Проте деякі батьки впевнені, що такий подарунок дівчини може зіпсувати характер малюка.

Відео мами Карлі Свіфт з реакцією хлопчика на подарунок стало найбільш зворушливим роликом дня для мільйонів користувачів фейсбуку.

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Дівчина поділилася відео, у якому Макс розпаковує подарунок. Спочатку на обличчі дитини помітне лише здивування. Але щойно він зрозумів, що став власником нового айфона, то був захоплений. А через хвилину хлопчик почав плакати від радощів.

Дивіться відео реакції злопчика, який отримав афйон

Разом із нареченим Деніелом мама купила дитині новий айфон і через реакцію хлопчика раділа більше, ніж сама дитина.

"У мене найкращий малюк у світі, він зробив моє Різдво. Можливо, я і не прокинулася поруч із ним у святковий ранок, але коли він прийшов додому — це коштувало того. Я завжди сумніваюся, чи гарна я мама, але це відео доводить, що я виховую своїх дітей правильно. Я дуже тебе люблю, Максе, і я щаслива, що у тебе був чудовий день", – написала вона у дописі.

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Хоча харизма хлопчика підкорила багатьох, без критики все ж таки не обійшлося. У деяких користувачів соцмережі виникли питання до Карлі та її методів виховання.

Коментарі у соцмережі до допису дівчини:

"Ось чому сучасні діти такі розпещені! Не зрозумійте неправильно, але він занадто маленький, щоб дарувати йому такий телефон",

"Я згодна! Він занадто малий, а технології знищують молоде покоління, і це сумно! Усі різні, але я точно знаю, що моя донька отримає такий телефон лише тоді, коли він їй дійсно знадобиться".

Тому, щоб заспокоїти інших батьків, Карлі розповіла, що дитина користуватиметься телефоном переважно для ігор.