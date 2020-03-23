Хлопчик провів свій день народження онлайн у стилі "Крижаного серця": відео

У Великій Британії через карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу 10-річний хлопчик Гаррі, який з родиною був на самоізоляції, вирішив відсвяткував свій день народження з друзями через відеочат. Він навіть вигадав стиль для вечірки – тема стосувалася мультфільму "Крижане серце".

Хлопчик попросив провести день народження у стилі цього мультику ще у грудні, тому родина вирішила не відмовлятися від планів, пише ВВС.

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Лондонська група акторів погодилася провести день народження онлайн. Актори перевдягнулися в персонажів мультфільму "Крижане серце" та розважали дітей. Цікаво, що завдяки відеочату діти були зосереджені та уважно слухали вказівки аніматорів.

В онлайн-вечірці взяли участь майже 30 дітей. Вони заспівали імениннику Happy Birthday. І навіть попри те, що відеозв'язок не завжди був задовільний, а іноді погано передавався звук, Гаррі все одно залишився задоволеним святом.

Дивіться відео з онлайн Дня народження хлопчика: