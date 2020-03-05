Хлопчик розлютився, що мама не поцілувала його перед роботою: кумедна реакція дитини у відео

Мама зі штату Флорида Діана Сімос не любить залишати своїх дітей вдома та їхати на роботу. Але це доводиться робити для заробіток грошей. Проте одного разу жінка забула попрощатися зі своїм сином і це його дуже засмутило.

Після тренування сина Олександра мама швидко зібралася і поїхала на роботу, забувши поцілувати його на прощання.

Цікаво! Мама вже в дорозі побачила, що забула вдома дітей, яких мала везти до школи: кумедне відео

Хлопчик був розгніваний через це. На щастя, чоловік Діани зафіксував реакцію сина на відео.

"Моя дитина дуже засмутилася, що не отримала належного прощання. Він вирішив висловити свої почуття і мій чоловік записав це на відео", – написала Діана у фейсбуці.

На кадрах видно, що дитина запитує, як мама могла поїхати на роботу, не поцілувавши його. Він дуже розчарований, що помітно з його інтонації та виразу обличчя.