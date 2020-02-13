Хлопчика зі школи забрав Джейсон з фільму жахів "П'ятниця 13-е": моторошне відео

У хлопчика з Великобританії було незвичайне бажання: він хотів, щоб в День народження зі школи його забрав персонаж Джейсон з фільму "П'ятниці 13-е". Тому тато зробив усе можливе, щоб здійснити мрію сина.

45-річний Сем Мерфі здивував сина Картера особливим сюрпризом на іменини. Він запитав у хлопця, який подарунок на день народження той хоче, і Картер відповів, що його мрія – зустріти легендарного лиходія Джейсона Вурхіза зі знаменитого фільму, передає видання Bloody-disgusting.

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"Я поговорив про це з керівництвом школи, і мені відповіли, щоб Джейсон не чекав біля шкільних воріт, та відійшов трохи далі", – розповів Сем.

За словами чоловіка, було мило, що хлопчик йшов вулицею, тримаючись за руку з Джейсоном, адже зазвичай Картер не любить торкатися людей. "Мене б за руку він не взяв", – зізнався тато.



Хлопчик привів "Джейсона" з фільму додому / Фото plymouthherald

Роль лиходія фільму жахів зіграв місцевий художний з гриму та спецефектів Тоні Гартланд, який дійсно був схожий на Джейсона Вурхіза. Сем розповідає, що Картер був у захваті. Хлопчик запросив "вбивцю" в будинок, показав свою кімнату та улюблені іграшки.

Джейсон подарував йому футболку, яку хлопчик носить, не знімаючи. Батько каже, що навіть "не може навіть забрати її для прання".

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Про що фільм "П'ятниця 13-е" (Friday the 13th)? Це фільм жахів про нещадного і кровожерливого Джейсона Вурхіза. У сюжеті група молодих людей відправилася на відпочинок в будинок, який розташований біля "Кришталевого озера". Вони хотіли відірватися по повну: де мало бути багато сексу, алкоголю і наркотиків.



Але їх плани зруйнувалися після того, як до них долучився мандрівник Клей. Він шукав колись зниклу тут сестру. ТОму мальовничі місця у фільмі сповнені небезпек, головна з яких – Джейсон Вурхіз. Цей кровожерний убивця з особливою жорстокістю і цинізмом розправляється з жертвами.