Креативний американець з іменем Майлз вирішив освідчитись коханій дівчині Енджі. Однак звичайні ідеї для цього особливого дня він не розглядав. Хлопець влаштував романтичну мандрівку для коханої та перед освідченням курйозно розіграв Енджі.

Відео та фото пара опублікувала в інстаграмі. На кадрах видно, що Майлз з друзями та своєю дівчиною орендували яхту у Флориді. Романтичні краєвиди та банальне освідчення – не те, чим хотів вразити він Енджі. Тому, ставши на одне коліно перед здивованою коханою, він попросив друга кинути йому коробочку з обручкою. З цього і розпочався розіграш.

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За задумом, коробочка опинилась у воді, а "винуватець" інциденту скочив за нею. Та коли пакунок розкрили, виявилось, що він порожній. Енджі настільки засмутилась, що її діамантова обручка опинилась на дні океану, що не стримувала емоцій.

Та хвилюватись дівчині довго не довелось. Після курйозного розіграшу Майлз таки освідчився та одягнув на її палець перстень з діамантом. Слово "так" він почув не одразу, оскільки Енджі ще довго не могла оговтатись від попередньої витівки коханого.

У мене була божевільна ідея, яка не обійшлась без моїх друзів… Ця ніч була найкращою у моєму житті, я прокинувся нареченим. Не можу дочекатись, коли піду з тобою, Енджі, до вівтаря,

– написав Майлз у своєму блозі.

В американських та британських ЗМІ зазначили, що складно уявити, які сюрпризи чекають на наречену у день весілля. Однак наразі Енджі не стримує свого захвату від освідчення та поділилась у мережі першим фото.