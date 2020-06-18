Контроль чоловіка у стосунках може початися з незначних деталей, які викликають у жінки лише незначне роздратування. Однак, насправді ці деталі є так званими попереджувальними ознаками емоційного насильства з боку партнера.

Експерти видання Yourtango вирішили відкрити очі деяких дівчат на їх другу половинку та поділилися ознаками, які показують, що хлопець намагається вас контролювати.

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5 ознак, що хлопець намагається вас контролювати

Він "швидко закохується"

Хлопець, який намагається контролювати дівчину, змушує її відчувати, ніби він одразу ж в неї закохався та просто обожнює її, приділяючи їй багато уваги.

Так, за короткий час дівчинка відчуває, що вона – центр його всесвіту, і зазвичай це "дзвіночок". Контролюючі люди знають, що сказати, щоб заманити вас, і, перш ніж ви зрозумієте, ви потрапили на їх "вудочку".



Хлопець робить вигляд, що закохався / Фото Womsay

Ваш час – це його час

Хлопець, який хоче керувати вами, намагайтеся змусити вас відчувати, що все, що ви робите окремо від нього руйнує вашу спільне життя.

На жаль, ці "руйнування" – це часто ваша сім'я, друзі, хобі або щось ще, що відповідає вам як особистості. Коли він відчуває, що може втрати ти контроль над вами, то може навіть змусити вас обирати: він чи ваше життя, та робити вас винним, бо ви мало часу проводите з ним.

Йому не вистачає свого соціального життя

Якщо хлопець ніколи не згадує своїх товаришів, зустрічі з колегами чи групові зібрання, то це теж погана ознака. Адже це пов'язано з тим, що він боїться втратити контроль над вами, тому не розповідає про своє життя та менше спілкується з друзями.

Він приймає рішення за вас

Якщо людина дає вам відчуття, що він хоче "направити" вас на певне рішення, то це оз0начає, що він намагається вас контролювати.

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Одна справа бути з людиною, який знає, чого він хоче, але контролююча людина постійно вирішує все сама, начебто, "пропонуючи" вам зробити це. Тож, якщо вам доводиться постійно пояснювати, відстоювати свою думку чи рішення, то це означає, що ви перебуваєте під його впливом.

Він забороняє спілкуватися з іншими чоловіками

Якщо ви дружите зі своїм колишнім чи спілкуєтеся з колегами-чоловіками з роботи, то ваш партнер, який постійно хоче все контролювати, буде бачити в цьому загрозу. Тому він може постійно питати вас за зустрічі з хлопцями, перевіряти ваш телефон чи навіть забороняти спілкуватися з іншими.

Той, хто змушує вас відчувати невпевненість в собі, вину або сумніви не зацікавлений у вашому щасті або саморозвитку. Вони не зацікавлені у вас, крім того, що хочуть вас контролювати.