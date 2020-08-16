Студентка медичного університету Антонела Пантео зазвичай подорожує зі своїм бойфрендом. Та одного разу він не зміг поїхати на відпочинок, однак отримав серію ефектних фото від коханої. Дівчина зробила знімки з фігуркою LEGO, що нагадувала її обранця.

Як Антонела розповіла Bored Panda, ще задовго до поїздки вона зробила сюрприз своєму коханому на день народження. Дівчинка придбала на замовлення мініатюрки LEGO, що нагадували її та хлопця. Тут оригінальна студентка прорахувала кожну деталь і відтворила образ бойфренда та його стиль. Однак довго залежуватись на полиці сюрприз не став: тепер, коли дівчина їде кудись сама, бере з собою іграшку.

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"Ми з моїм хлопцем маємо ексклюзивні мініатюрки LEGO, які нагадують нас не тільки за зовнішнім виглядом, але і за характером, оскільки мають специфічні аксесуари, які розвеселяють нас. Тепер я беру іграшку, коли подорожую сама, бо він не може приєднатися до мене. Таким чином коханий завжди поряд, і мені від цього легше, коли ми в розлуці", – розповіла Антонела Пантео.

Незодавно відбулась мандрівка дівчини до португальського міста Порто. Щоб не нудьгувати у традиційних екскурсійних турах, Антонела Пантео сама досліджувала місто та робила знімки фігурки LEGO. На кадрах іграшка виглядала, немов жива, що сподобалось користувачам мережі.



Дівчина взяла у мандрівку фігурку свого хлопця / Фото Bored Panda



Кумедне фото іграшки / Фото Bored Panda



Антонела з Румунії зробила ефектні фото / Фото Bored Panda



Дівчина виготовила фігурку LEGO на замовлення / Фото Bored Panda Дівчина виготовила фігурку LEGO на замовлення / Фото Bored Panda



Мандрівка іграшки в Португалію / Фото Bored Panda



Оригінальні фото з відпочинку / Фото Bored Panda Оригінальні фото з відпочинку / Фото Bored Panda



Хлопець не зміг поїхати у мандрівку: оригінальне рішення його дівчини / Фото Bored Panda