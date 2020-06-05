Американець Ксав'є Янг кілька днів спостерігав за тим, як його дівчина бере активну участь у масових протестах в США, і це йому так сподобалося, що він вирішив, що Елстон – саме та дівчина, з якою він хоче прожити все життя.

Хлопець розповів виданню People, що поки не планував робити пропозицію своїй дівчині. Проте побачивши її активність на протестах у місті Роді минулих вихідних, він просто не міг чекати ще.

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"Мені так легко і цікаво було спостерігати за її діями, що в моїй голові промайнула думка «це дівчина, з якою я хочу бути", – говорить Янг.

Він вдав, що хоче взяти трохи води, тому що втомився, і замість того, щоб витягнути пляшку з рюкзаку, він дістав каблучку. Потім хлопець спустився на одне коліно та попросив 23-річну Марджорі Елстон одружитися з ним. Дівчина погодилася. І тепер ці чарівні фото з пропозиції стали вірусними.



Пропозиція під час масових протестів / Фото з інстраграм сторінки 4C visuals group

Янг поділився відео в інстаграмі з підписом "Створення історії під час свідчення історії".



Цікаво, що пара зустрічається вже майже два роки відтоді, як вони зустрілися на роботі в місцевому центрі лазерних міток.



Закохана пара разом вже два роки / Фото з інстраграм сторінки 4C visuals group

Тепер пара активно бере участь у масових протестах в США.

Що відомо про протести в США?По всій Америці та навіть в інших країнах люди виходять на масові акції протесту через вбивство темношкірого чоловіка Джорджа Флойда поліцейським.



Все почалося з того, що чоловіка затримали, бо він хотів розрахуватись у магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час арешту один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Тривало це від 6 до 8 хвилин. На прохання чоловіка відпустити його, тому що він не міг дихати, поліцейські не звертали увагу. Флойда відпустили, коли він затих, але було вже надто пізно – чоловік невдовзі помер.