Кожна людина має власне хобі, яке приносить задоволення. Так і дідусь Ділана Скалета залишив у спадок раритетні фотографії, зроблені понад пів століття тому. Знімки можуть показати, яким було життя європейців того часу.

Який спадок отримав хлопець

Ділану Скалету знадобилось чимало днів, аби переглянути особливі речі, які залишились після смерті дідуся Джека Шарпа. Зокрема, раритетні фотографії. Завдяки карантину через COVID-19 в хлопця з'явилось багато вільного часу, щоб оцифрувати їх та передати порталу Bored Panda.

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У коментарі Ділан Скалет не приховував, що такий незвичний спадок дещо схвилював його. Все тому, що Джек Шарп помер ще перед народженням хлопця, тому випадково знайдені речі родича своєрідно допомогли йому познайомитись з дідусем.

"Мені було цікаво дізнатися, що було всередині всіх скриньок, які я успадкував. А там могло бути що завгодно!.. Я одразу зрозумів, що ці фотографії особливі. Не просто тому, що їхнім автором був мій дідусь, а тому, що я зміг оцінити красу цих світлин", – розповів Ділан Скалет.



Дідусь залишив у спадок унікальні фотографії / Фото Bored Panda

Цікаво, що любов до фотографій йому передалась генами. Ще до цікавої знахідки Ділан Скалет хотів оцифрувати якісь архівні кадри, тому коли серед речей дідуся Джека Шарпа знайшов світлини 1950-их років, не стримував захвату. Кілька тижнів хлопцю знадобилось, аби відсканувати близько 5000 негативів і представити публіці неймовірні роботи дідуся.

Цікаві факти про життя Джека Шарпа

Джек Шарп був звичайним британським інженером. Тривалий час він працював у Женеві в лабораторії CERN. Однак у вільний від роботи час Джек Шарп весь час проводив на вулиці з фотоапаратом. У 1950-1970 роках він зробив десятки унікальних чорно-білі фото, завдяки яким можна уявити, якими були будні європейців того часу.

Як жили європейці у 1950-их роках / Фото Bored Panda