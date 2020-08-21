Мережу підкорило відео двох братів зі штату Міннесота, США. 24-річний Вілл Клауссен запропонував своєму молодшому брату зі синдромом Дауна бути свідком на своєму весіллі й зробив це в досить незвичний спосіб. Несподівана реакція юнака розчулила користувачів, а ролик набрав майже 4 мільйони переглядів.

Кілька днів тому на особистій сторінці американця Вілла Клауссена у твіттері з'явилось відео, на якому він постав разом зі своїм молодшим братом Генрі, котрий народився з синдромом Дауна. Хлопців пов'язує справжня дружба, тому 24-річний юнак вирішив запросити брата свідком на своє весілля, яке відбудеться в липні 2021 року.

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Проте пропозицію наречений вирішив перетворити у справжнє дійство. Він закопав пляшку з запискою поблизу озера в дворі й вирушив з Генрі на її пошуки скарбу з металошукачем. Вони наткнулись на знахідку, всередині якої було послання. Спочатку хлопець подумав, що його розіграли, проте коли старший брат врешті-решт прочитав нотатку, Генрі усвідомив, що це продуманий план.

Генрі Джо, ти мій найкращий брат і найкращий друг, тому чи не погодишся ти стати моїм свідком на весіллі?

– йдеться в записці.

Лише коли Вілл Клауссен вдруге озвучив пропозицію, його брат зрозумів, що відбувається. Без жодних слів Генрі кинувся в його обійми, а це запрошення вмить зробило його найщасливішою людиною у світі.

Відео шалено швидко набирало популярність в інтернеті, його навіть показали в ефірі американських телешоу. Зараз ролик переглянуло майже 4 мільйони користувачів, і він став по-справжньому вірусним.

In a World with much need for love and positivity, @ClaussenHenry always comes through ️



The note reads:



“Henry Joe, you are already the BEST bro, and my very BEST frand, so will you please say yes and be my BEST man?” pic.twitter.com/8QzHkh4J3D — Will Claussen (@KeepItClaussy) August 16, 2020

Всіх замилувала несподівана реакція Генрі, проте його брат Вілл зізнається, що хлопець щодня дарує родині такі позитивні моменти. Тому його дивовижні емоції не були шоком для близьких, адже він закоханий у цей світ й все сприймає надзвичайно радісно.

"Невпевнений, що я можу любити більше, ніж ви. Ваші стосунки як братів – це такий приклад ідеальної любові", "Надія на людство завжди є. Такі дорогоцінні моменти зараз потрібні як ніколи", "Припиніть, це змушує мене плакати", – писали користувачі в твіттері.