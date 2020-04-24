Хлопець перетворив сарай своєї мами у бар на відкритому повітрі: фото

25-річний хлопець з Великої Британії не витрачав час даремно на карантині та за кілька днів перетворив старий сарай своєї мами на дивовижний бар на відкритому повітрі.

А через те, що всі бари та паби закриті на найближчі кілька тижнів через коронавірус, мама та син задоволені, що можуть насолодитися смачними напоями у власному приватному барі в саду, пише The Sun.

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Колишній сарай даремно займав місце, адже ним ніхто не користувався,він був заповнений старим мотлохом. Тому хлопець вигадав геніальну ідею для оновлення приміщення.



Так виглядав сарай до ремонту / Фото The Sun

Згодом мама розмістила фото з перетворенням сараю у Фейсбук, показавши неймовірні фотографії до і після ремонту. Поряд зі світлинами вона написала: "Повна трансформація зі старого зруйнованого сараю в садовий бар".

Таке перетворення було для сім’ї майже безкоштовним. Єдиною витратою на новий бар стали настінні дошки, які жінка купила, щоб створити в сараї враження справжнього бару.



Старий сарай перетворився на бар / Фото The Sun

Цікаво, що приміщення також оснащене настінною стійкою, де розташовані різні спиртні напої.

Користувачі соцмережі, які побачили ці фото, були настільки вражені ідеєю, що закликали інших людей будувати такі ж приміщення у власних садах.