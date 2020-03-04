Хлопець привів ламу на весілля своєї сестри: кумедна реакція дівчини

Деякі пари орендують різних тварин для свого весілля, щоб розважити гостей і зробити красиві фото, які вони завжди переглядатимуть з посмішкою. Проте один брат вирішив привести ламу у смокінгу на важливе свято сестри.

Ця геніальна ідея не просто так засіла у його голові. Виявляється, Мендл Вайнсток 5 років тому пообіцяв своїй сестрі Ріві, що він зробить це на її весілля. Тоді вони обидва сприйняли це як жарт, проте хлопець таки вирішив здивувати сестру.

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Після того, як фото стало вірусним, Вайнсток детально пояснив контекст в інтерв'ю виданню Insider: "П'ять років тому моя сестра говорила про своє весілл так, ніби це трапиться прямо завтра, хоча вона навіть ні з ким не зустрічалася тоді. Просто щоб розлютити її і побачити реакцію, я сказав їй перше, що спало на думку: якщо вона змусить мене прийти на весілля, я візьму з собою ламу".



Мендл Вайнсток з ламою прийшов на весілля сестри / Фото Reddit

Після кількахвилинної суперечки, Ріві здалася і сказала: "Добре, лама теж запрошується на весілля". У тому ж інтерв'ю наречена розповіла, що брат нагадував їй про цю обіцянку, мабуть, двічі на тиждень останні п’ять років.

Першою реакцією нареченої на ламу, що чекала на вулиці, були слова "я так тебе ненавиджу", які вона сказала своєму братові. Але згодом вона зізналася, що це було не так жахливо і це все одно не зіпсувало весілля, а навпаки – стало моментом, який дівчина запам'ятала надовго.

Згодом жарт з ламою продовжувався всередині весільної зали, де друзі нареченої розмістили надувних лам на своїх стільцях за столом.



Лами на весіллі Ріві / Фото Insider

Зазначимо, що лама пробула на весіллі близько пів години, позуючи на фотографіях з гостями, перш ніж повернутися на свою ферму за межами Клівленда.