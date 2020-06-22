Усі батьки хочуть, аби їхні діти були вихованими. Проте навчити дитину ввічливості – це непроста і відповідальна робота. Ми підготували кілька гарних манер, яким перш за все варто навчити малечу, бо вони обов'язково стануть їй у нагоді в дорослому житті.

Хороші манери і ввічливість досі актуальні, адже вони допомагають створити комфортну і стабільну атмосферу, що потрібно і самим дітям, пише видання Womo.

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Ввічливість і хороші манери допомагають вирішити конфлікти і пом'якшити соціальний дискомфорт. Наприклад, коли люди тиснуть руки при знайомстві, це допомагає їм позбутися від незручності.

До того ж, гарні манери вчать тому, що весь світ – не тільки для нас. Саме тому люди кажуть один одному "спасибі", "будь ласка", "вибачте" автоматично, але це означає, що вони цінують при цьому чиїсь дії, думки, емоції.

Але хто повинен вчити цьому дітей? По-перше, батьки, але вчителі теж повинні включитися в виховний процес.

7 хороших манер, яким варто навчити своїх дітей

Привітання

Зазвичай, дітей важливо цього вчити з дитинства, адже саме в цей час вони дуже товариські. Тому нагадуйте дитині, де б вона не була, завжди вітатися. З часом малеча звикне до цього і буде робити так завжди.

"Спасибі" і "будь ласка"

Ці слова можуть зміцнити зв'язки між людьми та є необхідними атрибутами поваги і взаємозалежності. Так, не має значення, наскільки щедрою або розуміючою була з вами людина, всім подобається, щоб його зусилля оцінили. Тому "спасибі" – одне з перших слів, яким варто навчити дітей.

І пам’ятайте, що найкраще це робити на власному прикладі. Тож, дозвольте малюку почути багато "будь ласка", "дякую", коли взаємодієте із людьми протягом усього дня.



Навчіть дітей гарним манерам з іншими / Фото Smilik

Пунктуальність

Коли ви запланували зустріч з кимось на певний час, то будьте пунктуальними. Так, деякі люди ставляться до цього серйозно, деякі – ні. Але ж людина витрачає свій час, чекаючи вас.

Погоджуємося, іноді запізнення неминучі, але тоді хоча б попередьте. Знайте, запізнення дуже дратують, навіть якщо інший занадто чемний, щоб показати вам це. Тому з дитинства навчайте дітей бути пунктуальними, їм стане в нагоді повага до чужого часу.

Вибачення

Висловлення гарних манер дуже важливе, тож вчіть дитину з раннього віку вибачатися за свої дії. До прикладу, якщо малеча штовхнула когось або щось розлила, вона має сказати: "Мені дуже шкода". Адже діти часто виявляють неповагу в таких випадках. Тому кажіть їм, чому це важливо.

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Поступатися місцем у транспорті

Молоді і здорові люди поступаються місцем старшим, вагітним жінкам, людям з інвалідністю тощо. І це варто робити, адже їм стояти всю дорогу набагато важче. Показуйте дитині, що ви це теж робите і малеча буде вчитися на ваших діях.

Знайомити людей

Як розповіла педагог Лінда Стейн коли вона працювала в школі для хлопчиків, у них були заняття, на яких діти вчилися, як представляти людей один одному. Це було напередодні свята батьків і синів, тобто вони вчилися, як знайомити тат зі своїми друзями. Адже це допоможе всім уникнути незручних моментів. Тому важливо вчити малечу знайомити своїх друзів



Хлопчик вітається з чоловіком / Фото Kidspot

Телефонний етикет

Головне правило – не "гратися" в телефоні, якщо поруч є жива людина, з якою можна поговорити. Бо так ви демонструєте, що ніщо, крім цього ґаджета, для вас не має значення, і що людина менш важлива, ніж те, чим ви займаєтеся у смартфоні.

Якщо ви навчите дітей правильному поводженню з телефоном, ви дасте їм можливість зав'язувати справжні відносини в реальному житті. А це те, що усім дітям дуже потрібно.