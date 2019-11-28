Художник намалював свою сім'ю в стилі популярних мультиків та відомих митців: милі ілюстрації

Художник Френк Пейдж намалював себе, свою дружину, дочку, собак та білку в кількох різних стилях мультиплікації. Зокрема, чоловік використав стилі вже відомих митців, таких як Сальвадора Далі, Пабло Пікассо та Вінсента Ван Гога, а також популярні мультики – "Скубі Ду" та "Сімпсони" тощо, в яких гармонійно "вписалася" його сім'я.

Спочатку художник зобразив своїх рідних героями популярних мультфільмів, а згодом навіть у стилях митців.

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"Після років мистецької школи я запитав себе: "А що ти будеш робити з усією тією великою історією мистецтва, яку ти вивчав роками, забиваючи голову?" Відповідь була проста. Тому я намалював у всіх стилях свої мультиплікації зі своїми близькими", – сказав він виданню Bored Panda.

Такі ілюстрації дійсно виглядають незвично та красиво. Переконайтесь у цьому самі: нижче наведені приклади мультиплікацій Френка Пейджа.

Ілюстрація у стилі мультфільмів



Ілюстрація у стилі "Сімпсонів"



Ілюстрація у стилі трупи нареченої Тіма Бертона



Ілюстрація у стилі мультфільма 19 століття "Томас Наст"



Ілюстрація у стилі мультфільма "Скубі Ду"



Ілюстрація у стилі мультфільма "Південний парк"



Ілюстрація у стилі мультфільма "Смурфики"

Ілюстрації у стилях відомих художників



Ілюстрація в стилі Пабло Пікассо



Ілюстрація в стилі Сальвадора Далі



Ілюстрація в японському стилі



Ілюстрація в стилі Вінсента Ван Гога



Ілюстрація в стилі Жана-Мішеля Баскіа