Художниця Оксана Пащенко відома своїми неймовірними ілюстраціями, на які її надихають принцеси Діснея. Нещодавно жінка перетворила улюблених мультяшних персонажів у сучасних мам, наречених і їх батьків, а також вагітних жінок. І ці ілюстрації зачаровують.

Увага художниці до деталей вражає, але для останньої весільної серії Оксана Пащенко додала додаткові емоцій, включивши образи батьків кожної принцеси до своїх малюнків. Всі ілюстрації дівчина публікує у своєму інстаграмі.

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І деяких батьків ви точно впізнаєте. Як, до прикладу, тата принцеси Белль – Моріса, чи татао Аріель – царя Тритона. Художниця також включала деяких батьків, яких ви ніколи не зустрічали на екрані, наприклад, маму Аріель.

Дивіться ці неймовірні творіння, які вас точно зачарують. Принцеси разом з батьками були б неймовірно красиві на своїх весіллях. І художниця побачила це так.

До того ж, Оксана Пащенко намалювала принцес вагітними, і ці світлини підкорили мережу.

Дивіться фото принцес з мультиків у вигляді сучасних наречених та вагітних жінок:



Додамо, що нещодавно компанія Disney подарувала дівчатам змогу відчути себе принцесою з культових казок. Спільно з Allure Bridal агентство Disney Weddings запустило лінійку весільних суконь за мотивами знаменитого вбрання принцес.

Наразі оприлюднили фото лише 4 весільних суконь, але загалом до колекції увійдуть 16 різних варіантів. Так, наречені зможуть приміряти одяг Жасмін, Арієль, Попелюшки, Білосніжки, Покахонтас, Рапунцель, Тіани й багатьох інших героїнь легендарних мультфільмів.

Дивіться фото, як виглядають весільні сукні принцес Діснея: