Художниця зробила відверті ілюстрації, як вона з гумором сприймає складнощі материнства

Деякі батьки ставляться до труднощів у вихованні дітей з гумором. Так, робить і художниця Анастасія Ликова, яка має сина і не з чуток знає про те, як захоплююче, а часом непросто, ростити малюка. Жінка створює захопливі комікси про ситуації, які знайомі кожній мамі.

Так, жінка зізнається, що в неї не виходить займатися спортом з дітьми, як це роблять інші матусі. Та й часу на себе не вистачає.

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А якщо її син прокинеться в розпал готування їжі, то вся кухня перетворюється на "свинарник": їжа підгорає, кімната швидко брудниться, а крики дитини чути на весь під'їзд.

Також мама зізналася, що вона стомлюється від колихання годинами малюка та заздрить мамам, які встигають ще й вести сторінку в соцмережах.

Загалом, подивіться самі на ці чудові та правдиві комікси, які точно піднімуть вам настрій.

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Всі фото – з інстаграму Анастасії Ликової (перекладено – "Сім'я 24").