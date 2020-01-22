Хвора 5-річна дівчинка "одружилася" зі своїм другом перед операцією на серце: зворушливі фото
Найбільший страх батьків полягає в тому, що їхні діти можуть захворіти страшною хворобою. Так сталося з дівчинкою Софією Чіаппалоне з Коннектикуту (США), яка народилася з генетичною проблемою серця.
Але Софія – сильна дівчинка і, незважаючи на всі операції та походи в лікарню, у свої 5 років почувалася дуже щасливою дитиною, передає видання Inspiring Life.
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Перед четвертою операцією на серце, знаючи про великі ризики, вона попросила своїх батьків здійснити її мрію: "одружитися" з її найкращим другом, Хантером.
За згодою сім’ї хлопчика мама Софії вирішила виконати бажання доньки і підготувала фотосесію для "молодят". На чарівних світлинах можна помітити щастя на їхніх обличчях.
5-річна Софія влаштувала весільну фотосесію з другом: дивіться фото
Спеціально одягнувшись у весільне вбрання, Софія та Хантер стали героями однієї з найгарніших весільних фотосесій у світі.