Хвора 5-річна дівчинка "одружилася" зі своїм другом перед операцією на серце: зворушливі фото

Найбільший страх батьків полягає в тому, що їхні діти можуть захворіти страшною хворобою. Так сталося з дівчинкою Софією Чіаппалоне з Коннектикуту (США), яка народилася з генетичною проблемою серця.

Але Софія – сильна дівчинка і, незважаючи на всі операції та походи в лікарню, у свої 5 років почувалася дуже щасливою дитиною, передає видання Inspiring Life.

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Перед четвертою операцією на серце, знаючи про великі ризики, вона попросила своїх батьків здійснити її мрію: "одружитися" з її найкращим другом, Хантером.

За згодою сім’ї хлопчика мама Софії вирішила виконати бажання доньки і підготувала фотосесію для "молодят". На чарівних світлинах можна помітити щастя на їхніх обличчях.

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Спеціально одягнувшись у весільне вбрання, Софія та Хантер стали героями однієї з найгарніших весільних фотосесій у світі.