Ідеальні стосунки в сім’ї: 4 кроки для встановлення здорових кордонів з батьками

Не завжди ми усвідомлюємо, наскільки батьки впливають і навіть визначають нас. Стосунки батьків між собою, їх ставлення до дітей, до життя великою мірою визначають взаємини із собою та світом. Це має вплив на те, як ми вибудовуємо стосунки, яких людей обираємо в своє життя та визначає ставлення до життя в цілому.

Якщо це створює напруження у вашій родині, то ось що потрібно знати про встановлення здорових кордонів з батьками, пише Mind Body Green.

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Чому важливо встановлювати межі з батьками

Встановлення кордонів з батьками важливо з різних причин. Це сприяє здоровій атмосфері в сім’ї та допомагає вам встановити індивідуальність. Без цих меж батьки можуть вважати, що нормально нав'язувати свої переконання та спосіб життя своїм дітям, навіть дорослим.

Хоча розмови про встановлення кордонів можуть бути важкими, вони необхідні для розвитку здорових відносин з батьками та собою. Адже це може призвести до зниження тривоги, обурення, поліпшення здатності керувати конфліктами та здорової самооцінки.



Встановлюйте певні кордони в сім'ї / Фото Ukr.media

Як виглядають здорові кордони з батьками? Здорові межі з батьками передбачають взаємне визнання того, що ви доросла людина з власними думками, переконаннями, досвідом та потребами. Це означає володіти своїми потребами та вміти сказати "ні", коли ви хочете сказати "ні" і навпаки.

Як встановити кордони з батьками

Будьте чіткими

Перш ніж прийти до батьків з тим, що ви хочете встановити кордони, спочатку запитайте себе, що вас турбує і чому. Визначення того, як ви відчуваєте їх конкретну поведінку, допоможе вам почуватись більш впевнено.

Також варто бути зрозумілим і чітко сказати, що саме вам потрібно від них, не вибачаючись. Переконайтеся, що ваш запит є конкретним і узгодженим. Підтримуйте зоровий контакт, будьте спокійними, відкритими до розмови тощо.

Продемонструйте вдячність

Встановлюючи межу з батьками, проявіть вдячність. Наприклад, якщо у вас є батько, який наполегливо втручається у ваші стосунки, ви можете заявити, що ви цінуєте їхню турботу про вас і те, що вони хочуть лише найкраще для вас, але ви хотіли б, аби вони перестали втручатися у ваше особисте життя.

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Знайте свої межі

Знайдіть час, щоб зрозуміти, що ви готові терпіти від батьків. Де ви будете проводити «лінію»? Наприклад, чи зможете ви один раз на місяць розмовляти по телефону з батьками? Ви хочете щодня? Немає нічого поганого в тому, що ви хочете встановити кордони у сім’ї, це здорова частина індивідуації.

Крім того, якщо розмова йде в неправильному напрямку, знайте, коли саме час закінчити розмову. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна перерва, важливо зробити це, щоб не допустити конфлікту.

Не звинувачуйте себе і не бійтеся

Встановлення меж з батьками може викликати почуття сумнівів, страху та провини. Але це нормально. Кордони є важливою частиною збереження відносин та побудови почуття себе.