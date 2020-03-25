Ідея на карантин: як відкрити власний інтернет-магазин

Якщо ви давно мріяли відкрити власний магазин, але не наважувалися через брак грошей, то можете спробувати створити його в інтернеті. До того ж, поки в Україні триває карантин, це може бути доволі прибутково.

Для цього знадобиться значно менший стартовий капітал, ніж при відкритті стаціонарного «шопа», бо вам не потрібно оплачувати оренду приміщення, комунальні послуги, наймати великий персонал і платити цілу низку податків, пише Finance.

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Як повинен виглядати сайт магазину

Для створення якісного сайту магазину вам знадобиться хороший веб-фахівець, який і наповнить його фотографіями та описом товарів. Після того як магазин почне приймати замовлення, цей же фахівець може займатися періодичним налаштуванням сайту, та навчить вас або ваших співробітників, як працювати з сайтом, наповнювати його, відстежувати кількість відвідувачів за день тощо.

"Пам’ятайте, головне для інтернет-магазину не дизайн, а його функціональність і простота. Щоб будь-який покупець міг легко знайти те, що йому потрібно. Продукція повинна бути розсортована за ціною і популярністю у клієнтів. Наявність спеціалізованих розділів та функція пошуку допоможуть відвідувачу легше і швидше зорієнтуватися в асортименті", – радить експерт Володимир Юхименко.



На сайті одразу розмістіть товари з фото та цінами / Фото Unsplash

Крім того, при оформленні сайту інтернет-магазину обов’язкова наявність "кошика" для покупок, "шапки" з номерами телефонів, поштовою та електронною адресою, а також розділів, де ви зможете відповісти на питання відвідувачів, а ті, у свою чергу – залишити свої відгуки.

Також обов’язково вкажіть на сайті умови оплати і повернення товару. І не забудьте визначитися, як будете доставляти товари замовнику, бажано Укрпошта і Нова пошта. Першій більше довіряють, тому що вона державна і недорога, друга ж швидко і точно працює.

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Як знайти постачальників

Перше, з чого варто почати, – визначитися, що саме ви будете продавати в своєму магазині. Якщо не впевнені в правильності свого вибору, то можна звернутися в одну з компаній зі створення та розкрутки сайтів. Фахівці компанії перевірять, які товари затребувані у покупців і чи багато у вас буде потенційних конкурентів.

Суть аналізу в тому, що фахівці відстежують, які товари найчастіше шукають в мережі, і порівнюють ці дані з кількістю магазинів, які пропонують ці товари. Таким чином можна зрозуміти, на які товари існує попит, і визначити, в якому сегменті найменше конкурентів.



Регулярний прибуток ви отримуватимете приблизно через рік / Фото Unsplash

Після того як майбутній власник інтернет-магазину вибрав групу товарів, потрібно починати пошук постачальників. Шукайте їх в конкурентів. Дуже багато серйозних інтернет-магазинів мають розділ, де вказують виробників продукції, яку продають. Пошукайте тих, які виробляють відповідний за якістю і ціною товар. Телефонуйте і дізнавайтеся, на яких умовах вони реалізують товар: в роздріб, дрібним або великим оптом, які роблять знижки на продукцію.

Коли сайт готовий, домовленість з постачальниками є, зі способом доставки та оплати визначилися, варто зареєструватися як приватний підприємець та стати на облік у податковій.

Інтернет-магазин з офісом вдома

На початковому етапі, коли власник щойно створеного інтернет-магазину обмежений у коштах, працювати доведеться у себе вдома. Тобто ваше житло перетвориться на офіс, де пліч-о-пліч будете трудитися ви і ваш партнер, а може і ще кілька людей.

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Між співробітниками потрібно розподілити обов’язки: прийом телефонних дзвінків від клієнтів, просування сайту в соцмережах, наповнення сайту свіжою інформацією з фотографіями, ведення закупівель, контроль за відправленням та зберіганням продукції.

Власники успішних інтернет-магазинів радять новачкам спочатку працювати за такою схемою. Коли надійде певна кількість оплачених замовлень (наприклад, на одяг), тоді і закуповувати необхідні моделі у постачальника зі знижкою. Закупівлі можна робити кілька разів на місяць. Коли ж магазин розкрутиться і бізнес піде вгору, можна починати закуповувати невеликі партії найпопулярніших товарів і зберігати їх на складі.

Як розкрутити інтернет-магазин

Щоб магазин приносив прибуток, його необхідно просувати в інтернеті. На першому етапі допоможе контекстна реклама, але пізніше, коли продажі почнуть збільшуватися, потрібно буде звертатися до фірм, що спеціалізуються на інтернет-маркетингу, просуванні та розкручуванні сайтів.



Розкрутіть сайт, щоб мати більше клієнтів / Фото Unsplash

Контекстні оголошення бувають трьох видів: спецрозміщення, гарантовані та динамічні покази. Наприклад, людині необхідно знайти недорогі сукні в Києві. Набравши ці слова в інтернет-пошуковику, він отримує цілий список сайтів, що реалізують таку продукцію.

Спецрозміщення – це три оголошення у верхній частині сторінки, над результатами пошуку. Вони з’являються час від часу. Власник інтернет-магазину платить за кожен клік, який привів користувача з контекстного оголошення до нього на сайт, компанії-власникові пошукової системи. На розкручування інтернет-магазину самостійно або за допомогою SEO-фахівців в середньому йде пів року.

Особистий досвід

"Три роки тому ми з чоловіком створили сайт з продажу китайського одягу. Розкручували його за допомогою контекстної реклами і просування в соцмережах. У нас був мінімальний стартовий бюджет, тому доводилося все робити самим, а вчилися ми всьому в інтернеті", – розповіла власниця інтернет-магазину.

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Вона з чоловіком замовляли одяг на "Таобао" (найбільший китайський сайт з продажу), спочатку невеликими партіями. А потім, коли з’явилися постійні замовлення і клієнти, зв’язалися з адміністрацією цього сайту і стали замовляти речі безпосередньо більшими партіями.

«Зараз за місяць у нас близько 30 великих покупців. Нам цього цілком вистачає», – поділилася своїм досвідом Віолетта Карпунова.