Ідеї для бізнесу: як може заробити мама в декреті

Молоді мами, перебуваючи у декреті, нерідко набувають безліч нових знань та навичок. Також народження дитини часто перевертає у жінки погляди на життя і сприяє прийняттю рішення про зміну професії. Багато хто задумується і про омріяні бізнес-ідеї, перебуваючи у декретній відпустці.

Видання Homebiznes підготувало декілька працюючих варіантів, які ви можете використати для власної справи.

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Ручні вироби

Багато молодих мам в глибині душі мріють присвятити себе в’язанню светрів, вишиванню хрестиком або пошиттю плюшевих ведмедиків. Можливо це і стане вашим покликанням. Ваше хобі зі створення шедеврів ручної роботи, може перетворитися на прибутковий бізнес, який буде приносити вам не малі гроші.

Але для розкручування бізнесу вам знадобиться власний сайт, а може і навіть власний інтернет-магазин, на якому ви зможете розміщувати фотографії ваших робіт і спілкуватися з потенційними покупцями та замовниками.



Ви можете створювати власні оригінальні вироби / Фото Unsplash

А ще простіше проводити продажі ваших виробів за допомогою соціальних мереж. Також запропонувати свої послуги можна і на форумах рукодільниць або на сайтах молодих мам.

Відкриття власного інтернет-магазину

Напевно, ви неодноразово стикалися з такою проблемою – необхідно терміново щось купити своєму малюкові, але у вас зараз немає ніякої можливості для поїздки в магазин, або він дуже далеко розташований від вашого будинку. Тоді на допомогу приходять інтернет-магазини.

Потрібно сказати, що популярність інтернет-магазинів в Україні лише набирає набирає обертів, тому можливо варто подумати про відкриття свого власного? Переваги помітні одразу: не потрібно приміщень, не потрібно продавців, спрямованість магазину може бути дуже вам знайомою. Як варіант це може бути продаж одягу для вагітних або різні розвиваючі іграшки.

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Репетиторство

Якщо ви – колишній або діючий вчитель або педагог, то ця робота може вас зацікавити. Ви можете навчати дітей, навіть не виходячи з дому: викладати іноземні мови, точні науки, готувати до ДПА та ЗНО. Індивідуальні уроки для групи або однієї людини можна проводити вдома, по скайпу або іншим можливим додатків відеозв'язку.

Скільки це приносить грошей? Судячи зі статистики цього року, такі заняття можуть коштувати 30 доларів за годину. При досить таки середньому навантаженні ваш заробіток складе близько 500 доларів в місяць. Але все залежить від вашого досвіду і можливості зрозуміло доносити матеріал.



Ви можете викладати предмети, в яких розумієтеся / Фото Unsplash

Спочатку можна організовувати домашні заняття в такому дитячому клубі лише зі знайомими дітками. Наприклад, невелика група дітлахів приходить до вас або іншої матусі додому і ви разом займаєтесь з ними, можна навіть розділити обов’язки між мамами, наприклад хтось буде готувати програму з навчання читанню, хтось буде займатися музичним розвитком дітей, тощо.

Відкриття приватного дитячого садочку

Якщо Ви не бажаєте віддавати свого малюка в дитсадок, але дуже хочеться організувати йому компанію, то в такому випадку можна стати нянею. Велика кількість працюючих мам захочуть приводити своє чадо в ваш невеличкий колектив, особливо якщо ви будете займатися з дітьми.

З цієї простої бізнес ідеї може вирости у майбутньому цілий приватний домашній дитсадок. Треба зазначити, що такі дитячі садки дуже популярні на заході.

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Послуги краси

Послуги перукаря, манікюрниці, сервіс по нарощуванню вій, ламінування брів і інші послуги, які ви можете знайти в будь-якому салоні краси та навіть вдома – досить непоганий заробіток для молодої мами. А якщо у вас немає досвіду, тоді ви можете записатися на курси. Це не повинно стати проблемою, адже вони коштують зовсім недорого і тривають 1-2 місяці.

А як же знайти клієнтів? Ви легко можете знайти їх в соціальних мережах. Для початку вам потрібно зібрати ваших постійних клієнтів, подбати про створення ефектного портфоліо, а далі вже справа за сарафанне радіо і природним просуванням в соцмережах. Ви можете попросити своїх друзів, однокласників, однокурсників, сусідів побути вашими моделями або запропонувати свої послуги.