Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині

Коли довго проводиш час вдома – розумієш, що маєш не так вже й багато справ, які потрібно зробити, та й розваг, які б не повторювалися теж суттєво меншає. Як не дивно, але чудово розважитися самому та й з дітьми можна завдяки звичайному паперу та принтеру.

Створення іграшок та моделей з паперу заняття не лише веселе, але й розвиваюче. 24 канал відшукав кілька чудових прикладів і зараз я розповім, чим весело та корисно зайняти всю сім’ю поки всі вдома.

Почнемо з інструментів, які нам знадобляться. Тут без сюрпризів: кілька найпростіших канцелярських знарядь, пачка паперу формату А4 та звичайний домашній принтер. Тут зупинюся дещо детальніше, адже друкувати доведеться чимало, тому принтер потрібний витривалий, в найкращому випадку спеціально розроблений для великих об’ємів кольорового друку.

Дозволю собі порадити практично ідеальний варіант для таких потреб – принтери Canon серії Pixma G. Їх особливість у вбудованій чорнильниці з великим запасом фарби, рівень якої дуже зручно відстежувати. До всього, ці принтери супер-економічні. Комплекту чорнила при покупці принтера вистачить на 7000 кольорових і 12000 чорно-білих сторінок, а це близько 3-х років щоденного друку без додаткових витрат.

Окрім цього, нам також знадобляться шаблони для друку. Тут не потрібно нічого шукати, адже все люб’язно зібрано та зручно згруповано на сайті Creative Park. Шаблонів там вдосталь на будь-який смак чи потребу, і ви самі в цьому переконаєтесь.

Іграшки для малечі

Якщо у вашій сім’ї є діти дошкільного віку – разом ви можете неймовірно весело провести час створюючи разом різноманітні іграшки та навіть навчаючись. Адже на Creative Park є окремий розділ де зібрані матеріали саме для дошкільнят.

Ви можете разом зібрати власну настільну гру і пройти її. Все, що для цього потрібно – завантажте шаблон, роздрукуйте його та складіть разом. Це не займе багато часу. До речі, кожна з моделей, яка розміщена на сайті, має зазначений приблизний час її складання.

У розділі також є багато моделей транспорту, які доволі легко складати. Наприклад можна зібрати потяг за ось цим шаблоном. Майже до кожної моделі є окрема інструкція, яка допоможе в складанні. Це можна зробити разом, або дати змогу дитині скласти модель самостійно, пояснюючи крок за кроком, що потрібно робити.

Серед безлічі розважальних матеріалів на Creative Park є чимало навчальних саморобок. Тут і таблиці множення та шаблони календаря з кольоровими мітками. Також можна роздрукувати кольорові алфавітні картки для вивчення букв. На сайті багато шаблонів інтерактивних головоломок, наочних математичних дошок, карток з тваринами, предметами та силуетами і ще багато різноманітних ігор, які можна використати для навчання та розвитку малечі.

Моделі тварин

Складати фігури з паперу буде цікавим та веселим заняттям для дітей будь-якого віку. 3D фігури з паперу різної складності на довго займуть вашу увагу. Разом з дітьми можна зібрати цілий зоопарк звірів та поєднати їх у веселій розвазі. На Creative Park є десятки шаблонів з допомогою яких ви можете скласти улюбленого звіра.

Якщо вашим дітям подобаються більш екзотичні види – на сайті можна знайти моделі для складання різноманітних драконів та динозаврів.

Щоб вам було ще веселіше складати звірят, пропоную взяти участь у конкурсі від Canon. Все просто: ви обираєте одне із п’яти запропонованих звірят, завантажуєте його шаблон, роздруковуєте та збираєте разом з дитиною, а результат фотографуєте і викладаєте під цією публікацією в коментарях. За умовами конкурсу іграшка, яка зібрана найбільшу кількість разів, стане головним героєм майбутньої книги та відео на Canon Creative Park.

Серед запропонованих варіантів тварин: лугова собачка, хом’як, курочка, мишка та дикий кабан.

Приймайте участь та перемагайте, успіху!