Ілюстрації, в яких ви впізнаєте себе: художниця зобразила кумедні моменти в стосунках пар

Стосунки – це тільки чарівні миті, такі як триматися за руки, гуляти парком чи робити спільні фото, це й постійна турбота, відданість і спільні погляди. Тому пари, які живуть разом, повинні завжди підтримувати один одного та бути поруч.

Талановита художниця Луон Туй намалювала кумедні фото, на яких зобразила спільний побут зі своїм хлопцем. Ці ілюстрації вона опублікувала в Instagram.

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Мисткиня хотіла показати у своїх малюнках, що з часом бажання зробити другу половинку найщасливішою в світі може згасати, але справжня любов завжди залишається.

У кожного траплялись схожі моменти! Насолоджуйтеся ілюстраціями та діліться ними зі своєю другою половинкою!