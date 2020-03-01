Як назвати дитину в березні: імена для хлопчиків та дівчаток

Народжені в березні діти дуже чутливі, харизматичні, емоційні та творчі. Вони матимуть успішне майбутнє і стануть відомими літераторами, художниками чи акторами. Тож якщо у вашій родині у березні відбулася чи відбудеться радісна подія, пов'язана з народженням дитини, то важливо обрати особливе ім'я для малечі.

Часто батьки дають ім'я дитині за датою народження та православним календарем. Вважається, що, таким чином, малеча отримує захист і заступництво ангела-охоронця. Але ж якщо ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися на найближчі дати і обрати з них.

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Для хлопчиків, народжених у березні, підходять такі імена, як Данило, Павло, Ілля, Лев, Тимофій, Олександр, Тарас, Василь, Микола, Євген, Валерій, Леонід, Юхим, Ростислав, Денис, Кирило тощо. За спостереженням астрологів, весняні малюки будуть хорошими друзями. Вони віддадуть навіть останнє тим, хто є особливим у їхньому житті.

Вдалими іменами для дівчаток вважаються: Маріанна, Марина, Антоніна, Анастасія, Галина, Василиса, Ніка, Христина тощо. У народі кажуть, що дівчатка, народжені весною, мають більш вразливий і ніжний характер.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в березні

1 березня. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Ілля, Данил, Павло, а для дівчаток – Антоніна, Ангеліна.

2 березня. Дитину варто назвати такими іменами: хлопчика – Роман, Марк, Карл; дівчинку можна назвати Марія чи Марина.

3 березня. Хлопчикові потрібно дати одне з таких імен: Василь, Віктор, Лев, Кузьма, Володимир, дівчинці – Уляна або Наталія.



Не забувайте, що ви завжди можете назвати дитину, як хочете / Фото Unsplash

4 березня. Імена для хлопчиків – Микита, Богдан, Євген, Максим, а для дівчаток – Анастасія, Пелагея, Христина.

5 березня. Хлопчиків можна назвати Василь, Давид, Лев, Денис, Сергій, Валерій, а дівчаток – за власним бажанням.

6 березня. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Олександр, Іван, Юрій, Костянтин, Данило, а дівчинку – Ольга.

7 березня. Найкраще назвати хлопчика Леонідом, Андрієм, Вікторем, Михайлом або Володимиром, а дівчинку – Ірина чи Варвара.

8 березня. Імена для хлопчиків – Олександр, Олексій, Іван, Сергій, Михайло, імена для дівчаток – Галина, Фея, Віолетта.

9 березня. Хлопчиків краще назвати Іван, Ілларіон чи Тарас, а дівчаток – як вам захочеться.

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10 березня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Антон, Тарас, Євген, Федір, для дівчаток – Анна, Марія.

11 березня. Хлопчачі імена – Іван, Микола, Петро, Сергій, дівчачі – Анна, Наталія, Світлана.

12 березня. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Макар, Марк, Юліан, Назарій, Степан, дівчаток називайте, як вам подобається.

13 березня. Церковні імена для хлопчиків – Арсеній, Артем, Василь, Микола, для дівчаток – Кіра, Марина, Маріанна.

14 березня. Імена для хлопчиків – Олександр, Василь, Іван, Веніамін, Лев, Петро, для дівчаток – Дарина, Анна, Ольга, Надія, Тетяна.

15 березня. Хлопчиків варто назвати Арсеній чи Микола, а дівчинку – Єва.

16 березня. Імена для хлопчика – Сергій, Олександр, для дівчинки – Поліна.

17 березня. Хлопчачі імена – В'ячеслав, Олександр, Георгій, Павло, Юрій, Яків, а дівчаче ім'я в цей день – Юлія.

18 березня. Назвати хлопчика можна Адріан, Костянтин, Марк, Микола, дівчинку – Ірина, Інна.

19 березня. Хлопчика можна назвати Максим, Аркадій, Костянтин, дівчинку – Олена.

20 березня. Імена для хлопчика – Василь, Омелян, Павло, а для дівчинки – Надія, Антоніна, Катерина, Марія.

21 березня. Хлопчачі імена – Володимир, Афанасій, а дівчаче може бути будь-яке.

22 березня. Назвати хлопчика можна Олексій, Валерій, Дмитро, Іван, Тарас, Сергій, Михайло, Микола, а дівчинку – Олександра, Наталія.

23 березня. Імена для хлопчика – Віктор, Денис, Марк, Павло, для дівчаток – Анастасія, Василина, Вероніка, Галина.

24 березня. Хлопчика найкраще назвати Іван, Юхим, Георгій, а дівчинку – Берта, Алла.

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25 березня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Дмитро, Володимир, Олександр, дівчинку – як душа забажає.

26 березня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Олександр, Тарас, Максим, а дівчинку – Христина, Килина.

27 березня. Імена для хлопчика – Ростистав, Іраклій, Михайло, Валентин. Ім’я для дівчинки можна обрати будь-яке.

28 березня. Хлопчачі імена – Олексій, Дмитро, Леонід, Михайло, дівчаче ім'я – Софія, Анна.

29 березня. Назвати хлопчика краще – Антон, Роман, Денис, Юліан, Тимофій, Ян, а дівчинку – Марія.

30 березня. Імена для хлопчика – Олександр, Віктор, Павло, Макар, імена для дівчаток – за власним бажанням.

31 березня. В останній день місяця хлопчика варто назвати Данило, Дмитро, Кирило, а дівчинку – Наталія.