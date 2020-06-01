Якщо у вашій родині в червні народилася чи народиться дитина, то обов'язково оберіть їй особливе ім'я. Так, народжені в червні діти мають великий потенціал у майбутньому та схильні до позитиву. Як назвати малюка в червні - читайте у нашому матеріалі.

Українці вірять, що вибір імені дитини впливає на її долю. Тому вони часто обирають, як назвати малюка, за православним календарем та днем, коли малеча народилася, бо вважають, що так малеча отримає захист і заступництво ангела-охоронця.

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Зверніть увагу на день, коли народилося немовля. А якщо ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися на найближчі дати і обрати з них.

Хлопчикам, які народилися в червні, підійдуть такі імена: Василь, Богдан, Ігор, Захар, Микита, Денис, Михайло, Андрій.

Дівчаткам, які народилися в червні, підійдуть такі імена: Олена, Вікторія, Уляна, Марія, Валерія, Антоніна, Ганна, Злата.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в червні

1 червня. Хлопчикові в перший місяць літа варто дати таке ім'я: Дмитро, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Іван, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Павло, Сергій. А дівчинці – Анастасія, Анна або Марія.

2 червня. Свою дитину потрібно назвати одним із таких імен: хлопчика – Олександр, Олексій, Володимир, Микита, Тимофій. Натомість дівчинці можна дати будь-яке ім'я за власним бажанням.

3 червня. Хлопчикові можна обрати одне з цих імен: Кирило, Ярослав, Костянтин, Михайло, Федір, а дівчинці – Олена або Уляна.



Ви завжди можете назвати дитину, як забажаєте / Фото Unsplash

4 червня. Імена для хлопчиків, які народилися в цей день – Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Ян, а для дівчаток – Софія, Поліна, Світлана.

5 червня. Хлопчиків можна назвати Борис, Василь, Дмитро, Роман, Олександр, Сергій, а дівчаток – Марія, Анна, Єва.

6 червня. Ця дата підходить, аби назвати хлопчика Микита, Геннадій, Анатолій, Григорій, а дівчинку – Ксенія, Сніжана, Ангеліна.

7 червня. Найкраще назвати хлопчика Іван, Ігор, Роберт, Василь, а дівчинку – Вікторія або будь-яке ім'я, яке вам до вподоби.

8 червня. Імена для хлопчиків – Олександр, Марк, Давид, Андрій. Імена для дівчаток – Ірина, Олена.

9 червня. Хлопчиків краще назвати Леонід, Андрій, Петро, а дівчаток – Анастасія, Діана, Дарія.

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10 червня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Олексій, Дмитро, Микита, Павло, Антон, для дівчинки підійде будь-яке.

11 червня. Хлопчачі імена для дітей, народжених в цей день – Олександр, Андрій, Костянтин, Борис, дівчачі – Марія, Фаїна.

12 червня. Для дітей можна обрати такі імена: для хлопчиків – Василь, Ігор, Кирило, а для дівчаток – за власним бажанням.

13 червня. Церковні імена для хлопчиків цього дня – Борис, Микола, Антон, Роман, для дівчаток – Христина.

14 червня. Імена для хлопчиків – Іван, Павло, Денис, Давид, Василь, а дівчаток – Віра, Оксана.

15 червня. Хлопчиків варто назвати Андрій, Дмитро, Костянтин, а дівчинку – Марина, Марія, Уляна.

16 червня. Імена для хлопчика – Олексій, Павло, Тимофій, для дівчинки – Ірина, Катерина.

17 червня. Хлопчачі імена – Іван, Назар, Юліан, Петро, а дівчаче ім'я в цей день – Марія, Софія, Марта.



Обирайте малюку ім'я, яке вам подобається / Фото Unsplash

18 червня. Назвати хлопчика можна Георгій, Дмитро, Максим, Ігор, Марк, дівчинку – як забажаєте.

19 червня. Хлопчика можна назвати Григорій, Іларіон, Степан, Василь, дівчинку – Світлана, Текля, Єва.

20 червня. Імена для хлопчика – Костянтин, Марк, Павло, Олександр, Віктор, а для дівчинки – Валерія, Марія, Зіна.

21 червня. Хлопчика ви можете назвати як бажаєте, а для дівчинки в цей день підійдуть імена – Катерина, Інна, Софія.

22 червня. Назвати хлопчика можна Олександр, Олексій, Іван, Кирило, а дівчинку – Марія, Марта, Богданна.

23 червня. Імена для хлопчика – Олександр, Василь, Микола, Павло, Тимофій, для дівчаток – Анна, Тетяна, Антоніна.

24 червня. Хлопчика найкраще назвати Валентин, Петро, а дівчинку – Марія.

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25 червня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Юліан, Андрій, Арсеній, Іван, Степан, а дівчинку – Анна, Марія.

26 червня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Андрій, Данило, Дмитро, Ян, а дівчинку – Анна, Антоніна, Поліна, Олександра.

27 червня. Імена для хлопчика – Олександр, Георгій, Євген, Ростислав. Ім’я для дівчинки можна взяти будь-яке.

28 червня. Хлопчачі імена – Микита, Касьян, Лазар, Михайло, дівчаче ім'я – оберіть за власним бажанням.

29 червня. Назвати хлопчика краще – Костянтин, Тимофій, Михайло, Марк, а дівчинку – Марія, Анна.

30 червня. В останній день місяця хлопчика можна назвати Кирило, Максим, Микита, Антон, а дівчинку – Діна, Поліна, Дарія.