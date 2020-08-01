Чудово, якщо цього місяця у вашій сім'ї з'явиться чарівний малюк. Але перед новоспеченими батьками може виникнути нове – як назвати дитину, яка народилася в серпні. Тому ми підготували для вас список найпопулярніших імен малюків по датах.

Діти, народжені в серпні, обожнюють бути в центрі уваги, але вони незалежні і вольові бiйці, які вміють управляти собою та іншими. Але як назвати малюка в серпні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У народі кажуть, що числа впливають на долю людини і несуть потужну енергетику. Також батьки часто обирають ім'я дитині за церковним календарем, адже так малеча отримає захист ангела-охоронця.

Хлопчики, народжені в серпні, матимуть добрі риси характеру, зокрема чесність і порядність. Тому вони не будуть обманювати. Їм найбільше підійдуть такі імена: Роман, Ілля, Борис, Микола, Михайло, Антон, Аркадій та інші

Натомість "серпневі" дівчатка будуть безкорисливими і щедрими, готові завжди прийти на допомогу та не чекатимуть нічого взамін. Для них підходять такі імена: Ніна, Лідія, Любов, Людмила, Аніта, Світлана, Уляна тощо.

Як назвати дитину, яка народилася в серпні

1 серпня. В цей день хлопчика варто назвати Роман, Степан, Григорій, Сергій. Для дівчинки можете обрати Марія, Марина, Мілана.

2 серпня. В другий день місяця дитину потрібно назвати таким іменем: якщо народився хлопчик, то Ілля, Леонід, Олександр, Ян, а якщо дівчинка – то оберіть за власним бажанням.

3 серпня. Хлопчикам підійдуть такі імена: Антон, Іван, Семен, Євген, а дівчинці – Анна, Марія.

4 серпня. Імена для хлопчиків, які народилися цього дня – Андрій, Федір, Корнилій, Василь, дівчинку можна назвати Зіна, Марія, Анастасія.



Свідомо обирайте ім'я своїй дитині / Фото Klutch

5 серпня. Хлопчика можна назвати Віталій, Трохим, Аполлон, Віктор, Петро, а дівчаток – Анна, Стелла, Ангеліна.

6 серпня. Імена, які найбільше підійдуть хлопчикам в цей день – Анатолій, Роман, Давид, Антон, дівчаткам – Христина аба Дарія.

7 серпня. Найкраще обрати ім’я хлопчикові Віталій, Олександр, Вітте, Марк, а дівчинку можна назвати – Анна або Вікторія.

8 серпня. Ця дата підходить, аби назвати хлопчика Федір, Ігнат, Григорій, Василь, Ігор, дівчинку – Сільвія, Єва, Поліна.

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9 серпня. Хлопчиків в цей день варто назвати Сава, Герман, Микола, Дмитро, Амур, а дівчаток – Анфіса або Ксенія.

10 серпня. Імена для хлопчиків сьогодні – Павло, Юліан, Юхим, Петро, Назар, для дівчинки підійде Ірина, Антоніна, Богданна.

11 серпня. Хлопчачі імена для дітей, народжених в цей день – Веніамін, Олександр, Роман, Михайло, Микола, дівчачі імена – Елеонора, Василина, Емілія.

12 серпня. Для дітей, народжених цього дня, рекомендують обрати такі імена: для хлопчиків – Павло, Валентин, Сильман, Антон, Аркадій, Максим, а для дівчаток – Клара, Анжеліка, Анна.

13 серпня. Церковні імена для хлопчиків – Іван, Степан, Тимофій, Георгій, Андрій, дівчинку можете назвати як забажаєте.



З вибором церковного імені у дитини з'являється ангел-охоронець / Фото Unsplash

14 серпня. Імена для хлопчиків – Лев, Тимофій, Олександр, Давід, а для дівчаток – Соломія, Аліса, Анна.

15 серпня. Хлопчиків в цей день можна назвати Іван, Кирило, Степан, Роман, Олімп, Аврелій, а дівчинці підійде Людмила, Елеонора, Марія.

16 серпня. Хлопчикові можна обрати одне з наступних імен – Антон, Іван, Кузьма, Ілля, для дівчинки – Соломія, Анастасія, Мелісса.

17 серпня. Хлопчачі імена – Денис, Андрій, Костянтин, Ігор, Назар, Василь, а дівчачі імена в цей день – Рима, Антоніна, Софія.

18 серпня. Назвати хлопчика можна Петро, Сергій, Юліан, Іван, дівчинку – Іванна, Христина, Олена.

19 серпня. Хлопчикові можна дати ім’я в цей день – Олександр, Михайло, Василь, Вадим, дівчинці – що вам більш подобається.

Цікаво Як назвати дитину: імена для хлопчиків та дівчаток, значення імені

20 серпня. Імена для хлопчика, народженого цей день, підходять такі: Дмитро, Юрій, Ігор, Ростислав, а для дівчинки – Марія або Анна.

21 серпня. Хлопчика ви можете назвати Григорій, Леонід, Ян, Петро, Антон, а для дівчинки в цей день підійдуть імена – Анастасія, Оксана, Вікторія.

22 серпня. Назвати хлопчика можна Матвій, Дмитро, Олексій, Олександр, а дівчинку – Ірина, Марія, Анна.

23 серпня. Імена для хлопчика підійдуть такі: Роман, Андрій, Микола, Артем, для дівчаток оберіть Роза або Амелія.

24 серпня. Хлопчика найкраще назвати Марк, Максим, Василь, Макар, Федір, а дівчинку – Марія, Сніжана, Катерина.

25 серпня. Це сприятливий день, аби назвати хлопчика Олександр, Сергій, Корнелій, Тимофій, дівчинку – як забажаєте.

26 серпня. Цього дня буде добре назвати хлопчика Павло, Микита, Тихон, Богдан, а дівчинку – Ірина, Єва, Ксенія.

27 серпня. Для хлопчика підійде одне з таких імен – Аркадій, Михайло, Олексій, Артем. Ім’я для дівчинки можна взяти Ангеліна, Христина або Моніка.

28 серпня. Хлопчачі імена – Лев або Ростислав, дівчаче ім'я може бути будь-яке.

29 серпня. Назвати хлопчика краще – Станіслав, Дмитро, Микола, Ніл, а дівчинку – Сабіна, Софія або Катерина.

30 серпня. В цей день хлопчика можна назвати Левко, Павло, Філіп, Сергій, Марк, а дівчинку – Юліанна, Роза, Дарія.

31 серпня. В останній день місяця варто дати хлопчикові ім’я: Омелян, Денис, Лев, Макар або Аркадій, а дівчинці – Марія або Юлія.