Бренд Interiomania створює домашній текстиль та предмети для дому. Засновниця Анна Бабинчук раніше працювала у корпоративному секторі, але після народження дитини вирішила відкрити власну справу.

Засновниця бренду Interiomania розповіла в інтерв’ю виданню WoMo про те, як перейшла із корпоративного сектору у приватні підприємці та створила бізнес у креативній галузі.

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Як Анна вирішила стали підприємницею

Жінка розповіла, що вона має ступінь магістра соціології, тому після закінчення навчання у Києво-Могилянській Академії вона тривалий час працювала в різних напрямках корпоративних комунікацій. Її кар’єра розвивалась дуже добре, але думка про таку роботу аж до пенсії особливо не тішила її.

"Швидше за все, це було пов’язано з особливостями мого характеру: найбільше в житті я ціную свободу та можливість робити речі, які вважаю за потрібне. І в цьому сенсі бізнес, яким я займаюсь зараз – онлайн-бренд текстилю для дому Interiomania – дозволяє мені реалізовувати свої професійні амбіції", – додає вона.



Так, у 2010 році, коли її старшій дочці виповнився рік, Анна шукала можливість вийти з декрету на роботу з гнучким графіком, або ж хоча б неповної зайнятості. Але це було тяжко, тому вона вирішила, що якщо немає такої вакансії, яка б її влаштовувала, то це потрібно створити самотужки.

"Так я почала працювати на себе: спочатку займалась різноманітними проєктами в сфері комунікацій, потім вела проєкти з веб-розробки і крок за кроком "дісталася" власної справи", – каже Бабинчук.

Що відомо про бренд Interiomania

Interiomania виготовляє предмети декору для дому, а також текстиль: постільну білизну, ковдри, подушки з натуральних тканин, часто для цього використовується льон. А колекція пледів і пашмин виконана в скандинавському стилі з камвольної пряжі.

Дизайнери Interiomania кожен сезон стежать за світовими трендами в текстилі і роблять речі в обмеженій кількості. При виробництві пледів бренд використовує високоякісну пряжу, яка дозволяє йому добре тримати форму і робить дуже приємним на дотик.

Поради щодо власного бізнесу

"Варто пам’ятати, що для того, щоб "з’їсти слона", потрібно його розрізати на маленькі шматочки, а далі "вживати" шматочок за шматочком", – каже Анна. Тобто робити навіть велику справу потрібно, починаючи з маленьких.

Адже старт власного бізнесу – це початок безкінечного процесу навчання на власних помилках. Підприємництво – це марафон, але важливо інколи зупинятися, щоб відсвяткувати свої перемоги, навіть дуже маленькі.

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Як наважитися на створення власного бізнесу? За словами Анни, якщо людина обирає роботу в креативній галузі, щоб стати успішною, їй потрібно усвідомити дві важливі речі.

По-перше, креативна сфера вимагає широкого кругозору, який постійно необхідно розвивати.

По-друге, створення креативного продукту – це не збіг випадковостей, це структурований процес.

До того ж, творчість потребує натхнення, але пошук натхнення – це також процес, який потрібно вміти організувати.