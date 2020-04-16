Існує лише дві причини, чому хлопець не відписує вам

У вас були ситуації, коли ви знайомилися з чарівним хлопцем, спілкувалися з ним, але з одного часу він просто перестав відписувати? Дівчата можуть вигадати тисячу дивних відмовок у таких випадках, але насправді є лише дві причини, чому він не пише.

Більшість випадків, коли ви надсилаєте текстове повідомлення, а у відповідь отримуєте лише тишу означають, що людина, яка прочитала це повідомлення, не одразу може відповісти, пише видання Yourtango.

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Адже хлопець не повинен надсилати вам відповідь щоразу, коли він отримує кожне СМС. Зрештою, він в цей час може бути за кермом або мати важливі справи.

Проте якщо ваш обранець не відповідає кілька годин чи днів поспіль, то на це є лише дві причини.

Він більше не хоче вас бачити

Якщо ваш хлопець перейшов на беззвучний режим, коли ви телефонуєте, то цілком можливо, що він намагається припинити з вами спілкування, просто зникнувши з вашого життя.



Хлопець не відповідає, якщо не хоче з вами спілкуватися / Фото Politeka

Так, це некрасиво, незріло і взагалі є боягузтвом. Тому ви заслуговуєте на більше.

Що кажуть чоловіки у такому випадку:

"Ці стосунки закінчені. Ось про що це говорить. Він просто занадто боягузливий, щоб сказати це вголос, і він просто хоче, щоб ви це зробили".

"Мабуть, головна причина полягала в тому, що він вас не любив так сильно, як вважав. Я знаю, що це відстійно, але, принаймні, він не витрачатиме більше вашого часу".

"Для нього це було не так добре, як для вас. Якби він був у вас закоханий, то відповів би".

"Можливо, він просто хотів сексу. Він досяг своєї мети і тепер хоче зникнути з вашого життя".

Він має мало досвіду, щоб говорити з вами про щось

Є й такі моменти, коли він не знає, про що з вами розмовляти. Відверто кажучи, базова здатність спілкування повинна бути мінімальною вимогою, коли мова йде про стосунки з кимось.

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Просто пам’ятайте, що якщо чоловік зацікавлений у продовженні довготривалих стосунків з вами, він відповідатиме вам, а не гратиме в "мовчанку".

Ось як відповіли чоловіки в цьому питанні:

"Коли я не надсилаю повідомлення комусь, то це через те, що я зараз не хочу говорити з ним".

"Єдиний раз, коли я проігнорую текст від жінки, це коли очікується серйозна розмова, і я знаю, що ще не готовий до неї".

"Він, мабуть, просто хоче провести час з друзями та піти на вечірку".