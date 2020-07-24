Небувалий резонанс у суспільстві пів століття тому викликала історія кохання першого президента Ботсвани сера Серетсе Кхами і англійки Рут Вільямс. Як пара, незважаючи на перешкоди, продовжувала кохати одне одного – читайте у матеріалі.

Як пише видання Daily Mail, Серетсе Кхама походив з роду вождів Бамангвато і проходив навчання в ПАР і Великобританії, де і зустрів свою майбутню дружину.

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Пара познайомилася ще у 1947 році на танцях Лондонського місіонерського товариства, куди Рут Вільямс привела її сестра Мюріел. Майбутній президент Ботсани одразу зацікавився дівчиною, тому підійшов і запросив її на танець. Так і почався їх роман.



Президент Ботсвани Серетс Кхама і англійка Рут Вільямс / Фото Daily Mail

Їхні стосунки розвивалися доволі швидко, закохані навіть вирішили одружитися. Проте ні Серетсе, ні Рут не отримали підтримки від своїх сімей. А дядько хлопця був категорично проти, бо вважав, що Серетсе має закінчити освіту, повернутися на батьківщину і одружитися лише з жінкою, яку йому підбере сім'я.

Натомість батько Рут також одразу був проти їх шлюбу. Він сказав доньці, що вона не зможе вийти заміж за темношкірого.

Проте згодом на них почали тиснути не лише родичі, а й уряд Великобританії і Південної Африки. Адже країни не хотіли ускладнювати свої відносини. Південна Африка пояснила Великобританії, що якщо на їх території буде укладено шлюб між білою жінкою і африканцем, то це буде означати конституційну кризу.

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Суспільство забороняло священникам одружити молодих, тому Серетсе і Рут вирішили одружитися таємно і вирушили до Африки. Але це не вирішило всі проблеми. Дядько Серетсе зробив все, щоб його плем’я відмовилися визнати Рут королевою і сам шлюб дійсним.

Згодом Серетсе запросили до Лондона, де примушували відмовитися від вже вагітної дружини і від своїх прав як майбутнього глави племені. В результаті, чоловік відмовився від трону, повернувся в Африку і після перших демократичних виборів був обраний першим президентом країни, яка згодом стала Ботсваною.



Серетс Кхама і Рут Вільямс з дітьми / Фото Daily Mail

Відомо, що у Серетсе Кхами і Рут Вільямс народилося четверо дітей – одна дочка і троє синів. З 2008 року старший син Ян Кхама є президентом Ботсвани.

Тож, їх історія викликала захоплення у багатьох і про знамениту пару навіть почали писати романи і зняли фільм "Сполучене королівство" з Розамунд Пайк і Девідом Ойелоуо в головних ролях.



Кадр з фільму "Сполучене королівство" про історію пари / Фото Daily Mail