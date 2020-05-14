Історія успіху молодого бізнесмена, який у 8 років заробив перший мільйон

Канадець Райан Росс вже у 8 років заробив свій перший мільйон за допомогою власного бізнесу, який почав ще раніше. Так, у три роки наймолодший мільйонер зайнявся курячим бізнесом.

На господарському дворі хлопчик завів курячу ферму. Спочатку у нього було лише близько 60 курей. Цінова політика була така: за дюжину курячих яєць юний бізнесмен просив 3 долари. В середньому дохід ферми за день досягав 15-20 доларів, пише видання Businessideas.

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Наступна його бізнес-ідея була така – стригти газони сусідам за 25 доларів за годину. Але оскільки управлятися з газонокосаркою маленьким діткам небезпечно й практично нереально, він придумав бізнес-план.

Райан найняв людину, яка за нього це робила за 20 доларів на годину, а тому 5 доларів хлопчик залишав собі. Схожий варіант схеми заробітку виходив і з поливанням газонів. Тільки тут виручка була 50 на 50 (організатору і виконавцю) – він отримував 200 доларів, а найманову працівникові віддавав лише 100 доларів.



Райан Росс – молодий мільйонер / Фото Newbusiness

Проте природжений бізнесмен Райан Росс пішов далі – він став успішно інвестувати всі свої вільні фінансові кошти в нерухомість. Так, він хотів, щоб гроші працювали на нього. Таким чином, юний канадець став власником 6 відомих будівель, розташованих в Онтаріо і Британській Колумбії.

В одному з останніх інтерв'ю хлопчик сказав, що мати колись дала йому дуже правильну пораду: із усіх зароблених грошей 80% потрібно вкладати у розвиток бізнесу, 10% – на благодійність, і лише 10% слід витратити на себе. "Це справді працює", – каже молодий підприємець.

Так, Райан вже має чотири компанії і мільйон чистого прибутку. Це результат успішних бізнес-ідей, втілених в реальність. Тож, розвивайте власну дитину і вкладайте в неї гроші. Це все, що можуть зробити батьки для свого чада. У кожній особистості є приховані можливості і здібності, які просто необхідно вчасно розгледіти і розвивати.