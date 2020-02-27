Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок

Незабаром прекрасна частина людства (та й не лише) відзначатиме свято весни та краси. В нашому матеріалі ми не підніматимемо одвічні теми чи варто святкувати 8 березня, а натомість розповімо історію підприємця, який активно розвиває свій квітковий бізнес, і про інструменти, які йому в цьому допомагають.

Подарунок з історією

З 2007 року компанія City Flowers, якою зараз керує Дан-Крістіан Ніколь, створює унікальні букети та квіткові композиції для всіх любителів мистецтва та краси. Маючи дизайнера з багаторічним досвідом роботи, компанія вирішила перетворити кожне замовлення на унікальний сюрприз для людини, яка отримує подарунок.

Інтернет-магазин є природним доповненням до офлайн-магазину, відкриваючи новий сегмент клієнтів, але також повністю охоплюючи тих, хто вже є клієнтами. Навіть інтернет-магазин потребує багато друку, тому компанія вирішила шукати більш вигідне рішення друку, але з можливістю творчого підходу.

Окрім квіткового сегменту, бренд швидко зростав і розширив сферу роботи. Наразі персоналізовані подарунки та квіткові композиції всіх категорій продають для приватних, корпоративних та індивідуальних заходів для сімей та конкретних запитів.

У контексті багатьох обмежень будь-який бізнес може зазнавати постійних змін. Необхідно враховувати кількість брендів, що пропонують подібні послуги, можливості продажу, продукцію та витрати, що стоять за ними, а також споживчі переваги.

City Flowers визначила ці елементи ключовими моментами в плані постійного розвитку. Усі ці фактори сходяться в оперативних змінах із середньо- та довгостроковим впливом: інтеграція нового рішення для друку у внутрішній потік, щоб ефективно охоплювати адміністративні дії, а також налаштування кінцевої продукції.

З самого початку Даніель розумів, що процес аналізу, фільтрації та відбору рішень є найважливішим кроком. Одночасно з цим перспективним моментом вони створили певний список потреб для свого бізнесу, щоб вони могли придбати необхідне довгострокове обладнання.

Процес аналізу був непростим, оскільки пропозиція щодо обладнання для персоналізації надзвичайно вичерпна. Фактор прийняття рішень, в нашому випадку, був представлений у першій формі завдяки підтримці експертів Canon. Ми сформулювали короткий опис наших конкретних потреб, і експерти компанії Canon надіслали нам низку обладнання, а також персональний аналіз. Ось чому пропозиція була ідеальною. За короткий час я зробив вибір,

– підкреслив Даніель Ніколь.

Універсальні рішення для бізнесу

Щоб покрити всі їхні потреби та уникнути необхідності аутсорсингу друкарських послуг, вони обрали два принтери, які здатні задовольнити зростаючий попит.

Canon PIXMA G6040 був інтегрований у ландшафт їхнього бізнесу. Вони почали заохочувати своїх клієнтів робити подарунки.

З точки зору управління бізнесом, компанія City Flowers зіткнулася з накопиченням завдань: десятки онлайн-замовлень, дорожніх доручень, адміністративних звітів та всіх документів, що підтримують внутрішнє середовище та сам бізнес. Обладнання, яке допомогло полегшити навантаження – Canon i-Sensys MF 746Cx.

Дистанційне підключення нам дуже допомогло. Зараз ми продуктивніші, завдання на друк направляємо безпосередньо в ательє або на виробництво,

– зауважив Даніель.

З двома принтерами їм вдалося досягти професійних результатів, високої ефективності та низької вартості.

Чому, якщо принтер, то Canon

Що стосується функціональності, то асортимент PIXMA G пропонував універсальність для всього процесу за допомогою чорнильних ємностей. Продуктивність забезпечувалась обладнанням i-Sensys.

Підкреслимо, принтери Canon PIXMA G6040 користуються популярністю не лише серед закордонних бізнесменів. В одному із наших попередніх матеріалів ми вже розповідали історію успіху дизайнерки із України.

Принтери PIXMA G6040 обладнані СБПЧ, що також позбавляє від необхідності заморочуватися із картриджами та їх заміною. Поповнення резервуарів з фарбою відбувається легко та швидко.

Завдяки технології термоструменевого друку всі надруковані матеріали виходять насиченими та якісними, що неабияк важливо, коли ви працюєте з візуальним контентом.

Всі принтери Canon мають значний запас фарби "з коробки", а всі деталі мають великий термін служби. До того ж розміри принтерів дозволяють його розмістити навіть в маленькому офісі або просто у себе вдома.

Отже, врешті-решт, я дійшов висновку, що рішення Canon – це ідеальна відповідність між виявленими викликами та потребами City Flowers,

– розповів Даніель.

Інші інструменти Canon, які допомагають вести бізнес

Зараз у квітникарів по всьому світу стоїть головне завдання: пропонувати концепції, які спонукають людей до красивих ідей.

Зростання бізнесу впродовж наступних 5 років вимагає більших інвестицій в інтернет-магазин, в простір, в якому люди тепер зможуть обирати бажані їм елементи персоналізації. У цей момент вони покривають усі спеціальні запити від офлайн-магазину за допомогою Canon Print Apps.

І не забувайте, де закінчується фантазія клієнтів, починається реальність вашого бізнесу! Знайдіть власне рішення, щоб запропонувати потрібний продукт,

– підсумував Даніель.