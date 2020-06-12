Двоє ув’язнених в Італії втекли з в’язниці, бо з’ясували, що в їхніх сім’ях проблеми – сини потрапили в погану компанію і їх зловили з наркотиками.

Проте цікаво те, що ув’язнені пообіцяли повернутися через два тижні, пише видання The Times.

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Так, 40-річний Давад Зукановіч і 46-річний Ліл Ахметович втекли з римської в’язниці Ребіббія, де мали відбувати термін за шахрайство ще 9 років.

Як ув’язненим вдалося втекти? Чоловіки якимось чином вийшли зі своєї камери, спустилися з пожежного рукава і болторізом перерізали дріт в огорожі.

Вони навіть залишили в своїй камері записку, у ній вони пояснили, що повернуться через два тижні, коли вирішать домашні проблеми.

Вони також написали, що їхні сини потрапили в погану компанію, а через це вплуталися в оборудку, пов’язану з наркотиками, яка "пішла не за планом". Відомо, що матері своїм дітям допомогти не змогли б, бо теж відбувають тюремні терміни.