Брати Девід, Адам і Ной Беланіч заснували стартап Joyride, який зараз є одним із найперспективніших у Нью-Йорку. Компанія доставляє високоякісну каву в відомі офіси, включаючи Twitter, Buzzfeed та Gilt. Як брати змогли створити успішний бізнес на каві – читайте у матеріалі.

Joyride Coffee були засновані трьома братами – Девідом, Адамом та Ноєм Беланіч, які вирішили ризикнути працювати спільно. Вони розповіли виданню Business Insider, що робота з родичами, безумовно, має свої проблеми, але переваги значно переважають недоліки.

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Як брати вирішили відкрити бізнес

30-річний Девід вирішив запустити компанію після того, як зрозумів, що кар'єра в академії в галузі філософії – це не його шлях. "Це був фактор поштовху. Я завжди хотів створити свій власний бізнес, щоб побачити, чи зможу це зробити", – каже він.

Його 26-річний брат Адам пішов за подібною схемою – він кинув посаду помічника вчителя в Дартмуті, щоб допомогти братові запустити компанію. А для 24-річного Ноя це теж не стало проблемою – він приєднався до сімейного бізнесу одразу після коледжу. Цікаво, що всі троє мають рівну власність у компанії.



Але ідея з доставкою кави виникла не відразу. Так, Адам і Девід спочатку почали продавати каву та заморожений йогурт з продовольчої вантажівки. Перше їхнє партнерство було зі компанією Stumptown Coffee, тому продаючи каву з фургону, брати почали приносити її до офісу Stumptown.

Так, згодом вони відмовилися від вантажівки та відкрили офіс у штаті Квінс у 2011 році. "Наші клієнти залишаються з нами на тривалий термін. Тому ми постачаємо їм каву щотижня", – каже Девід.



Брати доставляють каву в офіси / Фото CDN

Брати також пропонують дегустацію кави в комплекті з професійним баристом, який вчить клієнтів усьому, що стосується кави, як, наприклад, її походження, сорти та спосіб приготування.

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А нещодавно Joyride представила у своєму бізнесі нову ідею: холодну заварену каву в бочці. "Це захоплююче, тому що це виглядає як пивний кран, за винятком того, що з нього витікає кава", – каже Ной.



Компанія швидко розвивається та доставляє каву до найпопулярніших офісів у Нью-Йорку. Серед клієнтів – Foursquare, Twitter, Buzzfeed та Gilt. Окрім того, вони найняли ще кількох працівників. А під час карантину Joyride Coffee почали доставляти каву навіть додому.