У якому місяці краще одружуватися: сприятливі дні для весілля

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В якому місяці найкраще одружуватися / aisrtlnext-a.akamaihd.net

Вибір дати весілля у річному календарі – це, мабуть, чи не найважче в планах пари, адже це одна з головних подій в їхньому житті. Бо саме в цей день народиться нова сім'я, а це вплине на розвиток взаємин подружжя, їх успішність і надійність.

То як обрати день та місяць, аби призначити весілля? UkrMedia пропонує звернути увагу на думки астрологів.

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Сприятливі та несприятливі дні для весілля по місяцях

Сприятливим для народження сім’ї вважають період з 20 квітня по 20 травня. Вважається, що саме в цей проміжок часу планета перебуває під "коханням" Венера. А шлюби, які укладають в цей період, найстабільніші та найміцніші.

Період з 21 травня по 20 червня перебуває під впливом планети Меркурій (це планета комунікацій). Тому, якщо плануєте весілля в цей період, то вам потрібно навчитися вести діалог без "психів", тоді ваша сім'я буде міцною і благополучною.

Обирайте дату вашого весілля ретельно
Обирайте дату вашого весілля ретельно

А якщо у ваших стосунках панує повне взаєморозуміння, підтримка та емоційна сумісність з партнером, тоді ідеальним періодом для вашого весілля стане час з 21 червня по 22 липня. Особливо цей проміжок часу підходить для пар, які мріють створити дружню родину.

Дата весілля в період часу з 23 липня по 22 серпня означає, що шлюб буде досить яскравим, неординарним і благополучним. Проте, якщо один з партнерів не ставить перед собою ніяких цілей, то стосунки може поглинути нудьга і рутина, що негативно позначиться на сім’ї. Тоді цю ситуацію зможе виправити народження дитини.

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Для імпульсивних та пристрасних людей ідеально дата в період часу з 23 серпня до 23 вересня. Пара зможе створити гармонію у стосунках і енергетичну рівновагу. Якщо ж ви спокійні та врівноважені, то вам потрібно буде спільно вирішувати проблеми і прийти до здорового образу життя і тоді ваша сім'я буде міцною і щасливою.

Період з 24 вересня по 23 жовтня чудово підійде для людей, які вважають, що сім'я – це святе і немає нічого ціннішого за неї. Проте астрологи наголошують не влаштовувати весілля для "нерівних" пар, тобто якщо у вас, до прикладу, велика різниця у віці або різний соціальний статус.

Дата весілля є дуже важливою
Дата весілля є дуже важливою

Шлюб, укладений в період з 24 жовтня по 22 листопада, за прогнозами астрологів, буде дуже пристрасним і емоційним. В таких стосунках буде надзвичайне сексуальне життя, повна ідилія та задоволення. Проте варто звернути увагу на те, що в такій сім'ї можуть бути постійні війни за лідерство чи взаємні підозри.

У період з 23 листопада по 22 грудня астрологи взагалі не радять влаштовувати весілля через те, що існує велика ймовірність розлучень. Також не рекомендується укладати шлюби з іноземцями та партнерами, які мають іншу віру. Однак, наголосимо, що обидва партнери мають однаковий світогляд, тому з них може вийти гарна сім'я.

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Для шлюбу за розрахунком чи спільною угодою ідеально підійде проміжок часу з 23 грудня по 20 січня. Адже в таких сім'ях все буде гладко, спокійно і стабільно, ніяких непорозумінь не виникне. Можливо, настане тяжкий період, але якщо подружжя це переживе, то все буде добре.

Якщо ви хочете вільних стосунків, без ревнощів і контролю, то тоді можна укладати шлюб в період часу з 21 січня по 19 лютого. Але знайте, що планування якихось подій або рішень у шлюбі можу бути хаотичним, тому на рахунок цього подружжя буде покладатися тільки на долю.

Дата весілля може впливати на майбутнє життя
Дата весілля може впливати на майбутнє життя

Для творчих та емоційних особистостей не рекомендують укладати шлюб в проміжок часу з 20 лютого по 20 березня. Адже подружжя буде постійно сваритися і скандалити. Через деякий час пристрасті в таких сім'ях вщухають, а на зміну може прийти байдужість.

Також астрологи не рекомендують одружуватися в період з 21 березня по 19 квітня. Адже, зазвичай, шлюби, які були зареєстровані в ці дні, несуть з собою розбіжності і конфлікти в сім'ї. Проте ті люди, які вже встигли пізнати всі недоліки і переваги своєї другої половини, можуть не турбуватися про це.

Автор: Марія Бондар
Теги: LifeStyle Новини України Сімʼя Стосунки Традиції
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