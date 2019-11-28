У якому місяці краще одружуватися: сприятливі дні для весілля

Вибір дати весілля у річному календарі – це, мабуть, чи не найважче в планах пари, адже це одна з головних подій в їхньому житті. Бо саме в цей день народиться нова сім'я, а це вплине на розвиток взаємин подружжя, їх успішність і надійність.

То як обрати день та місяць, аби призначити весілля? UkrMedia пропонує звернути увагу на думки астрологів.

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Сприятливі та несприятливі дні для весілля по місяцях

Сприятливим для народження сім’ї вважають період з 20 квітня по 20 травня. Вважається, що саме в цей проміжок часу планета перебуває під "коханням" Венера. А шлюби, які укладають в цей період, найстабільніші та найміцніші.

Період з 21 травня по 20 червня перебуває під впливом планети Меркурій (це планета комунікацій). Тому, якщо плануєте весілля в цей період, то вам потрібно навчитися вести діалог без "психів", тоді ваша сім'я буде міцною і благополучною.



Обирайте дату вашого весілля ретельно

А якщо у ваших стосунках панує повне взаєморозуміння, підтримка та емоційна сумісність з партнером, тоді ідеальним періодом для вашого весілля стане час з 21 червня по 22 липня. Особливо цей проміжок часу підходить для пар, які мріють створити дружню родину.

Дата весілля в період часу з 23 липня по 22 серпня означає, що шлюб буде досить яскравим, неординарним і благополучним. Проте, якщо один з партнерів не ставить перед собою ніяких цілей, то стосунки може поглинути нудьга і рутина, що негативно позначиться на сім’ї. Тоді цю ситуацію зможе виправити народження дитини.

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Для імпульсивних та пристрасних людей ідеально дата в період часу з 23 серпня до 23 вересня. Пара зможе створити гармонію у стосунках і енергетичну рівновагу. Якщо ж ви спокійні та врівноважені, то вам потрібно буде спільно вирішувати проблеми і прийти до здорового образу життя і тоді ваша сім'я буде міцною і щасливою.

Період з 24 вересня по 23 жовтня чудово підійде для людей, які вважають, що сім'я – це святе і немає нічого ціннішого за неї. Проте астрологи наголошують не влаштовувати весілля для "нерівних" пар, тобто якщо у вас, до прикладу, велика різниця у віці або різний соціальний статус.



Дата весілля є дуже важливою

Шлюб, укладений в період з 24 жовтня по 22 листопада, за прогнозами астрологів, буде дуже пристрасним і емоційним. В таких стосунках буде надзвичайне сексуальне життя, повна ідилія та задоволення. Проте варто звернути увагу на те, що в такій сім'ї можуть бути постійні війни за лідерство чи взаємні підозри.

У період з 23 листопада по 22 грудня астрологи взагалі не радять влаштовувати весілля через те, що існує велика ймовірність розлучень. Також не рекомендується укладати шлюби з іноземцями та партнерами, які мають іншу віру. Однак, наголосимо, що обидва партнери мають однаковий світогляд, тому з них може вийти гарна сім'я.

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Для шлюбу за розрахунком чи спільною угодою ідеально підійде проміжок часу з 23 грудня по 20 січня. Адже в таких сім'ях все буде гладко, спокійно і стабільно, ніяких непорозумінь не виникне. Можливо, настане тяжкий період, але якщо подружжя це переживе, то все буде добре.

Якщо ви хочете вільних стосунків, без ревнощів і контролю, то тоді можна укладати шлюб в період часу з 21 січня по 19 лютого. Але знайте, що планування якихось подій або рішень у шлюбі можу бути хаотичним, тому на рахунок цього подружжя буде покладатися тільки на долю.



Дата весілля може впливати на майбутнє життя

Для творчих та емоційних особистостей не рекомендують укладати шлюб в проміжок часу з 20 лютого по 20 березня. Адже подружжя буде постійно сваритися і скандалити. Через деякий час пристрасті в таких сім'ях вщухають, а на зміну може прийти байдужість.

Також астрологи не рекомендують одружуватися в період з 21 березня по 19 квітня. Адже, зазвичай, шлюби, які були зареєстровані в ці дні, несуть з собою розбіжності і конфлікти в сім'ї. Проте ті люди, які вже встигли пізнати всі недоліки і переваги своєї другої половини, можуть не турбуватися про це.