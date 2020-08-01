Голлівудський актор Раян Рейнольдс зумів розчулити весь світ: він оголосив винагороду в 5 тисяч доларів за іграшку, яку вкрали в одної канадки. У чому особливість іграшкового ведмедика та як ця історія опинилась на шпальтах всіх світових ЗМІ – дізнавайтесь у матеріалі.

Чому Раян Рейнольдс віддав 5 тисяч доларів за іграшку

Актор Раян Рейнольдс прочитав у газетах про пограбування 28-річної жительки Ванкувера Мари Соріано, повідомляє 24 канал. У дівчини поцупили рюкзак з телефоном, грошима, документами і плюшевим ведмедем. Однак саме іграшка була для неї надважливою.

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У ведмедику був вбудований аудіозапис з голосом мами Мари, яка померла від раку. Незадовго до смерті вона зробила запис для доньки, в якому розповіла, як сильно її любить, пишається та буде завжди поруч.

Розчулившись цією історією, Раян Рейнольдс оголосив у мережі винагороду в 5 тисяч доларів за повернення вкраденої речі. Підтримали таку ініціативу ведучий Джордж Стромболуполус і режисер Роусон Маршалл Тербер, які додали таку ж суму тому, хто знайде іграшку.



Раян Рейнольдс віддав 5 тисяч доларів за іграшку / Фото Twitter / @vancityreynolds

Результати допомоги Раяна Рейнольдса

Новина про чималу винагороду розбурхала канадський Ванкувер. Та пошуки дали результат: 29 липня іграшку повернули Марі Соріано. За її словами, зникли тільки окуляри, які прикрашали ведмедика.

Актор Раян Рейнольдс показав у твіттері фото дівчини з іграшкою, розчуливши всіх підписників свого блогу.

"Щаслива новина... Дякую кожному, хто проводив пошуки, і людині, яка вкрала ведмедя та зберегла його в первісному вигляді. Ванкувере, ти нереальний!" – з гумором написав Раян Рейнольдс.



Раян Рейнольдс допоміг дівчині повернути іграшку / Фото Twitter / @vancityreynolds