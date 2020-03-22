"Карантин – це не канікули": відомі мами України закликали подбати про дітей

В Україні триває суворий карантин, під час якого діти вимушені бути вдома. Знамениті матері України, зокрема і перша леді Олена Зеленська, записали відеозвернення і нагадали прості правила, які збережуть життя.

Олена Зеленська, Маша Єфросиніна, Олена Фроляк та лікарка-педіатр Надія Кундіна вирішили нагадати прості правила гігієни і попросили матерів дотримуватися суворих карантинних обмежень. Відеозвернення опублікувало МОЗ на своїй сторінці у фейсбуці.

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Так, відомі українські мами зізналися, що їм також непросто, однак зараз не час легковажити найдорожчим – здоров'ям дітей. Тому необхідно дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ та всіляко сприяти зупинці коронавірусу.

"Мама – це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки." Олена Зеленська

"Покажіть, як правильно чхати, прикриватися ліктем, а не долонею." Олена Фроляк

"Зізнаюся, діти вдома – це справді нелегко, але потрібно дотримуватися режиму: здоровий сон і харчування, зарядка, уроки." Маша Єфросиніна

"Карантин – це не канікули, діти мають навчатися далі. Просто зробіть вдома найкращу у світі школу." Катерина Осадча

Наостанок лікарка-педіатрка Надія Кундіна попросила усіх матерів не займатися самолікуванням та дотримуватися ізоляції з дітьми вдома.

Не виходьте на вулицю. Будьте з нами за правильне лікування, не будьте на стороні хвороби,

– нагадала Кундіна.

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