Карантин в Україні: ідеї, як весело провести час з дітьми вдома

Неочікувано по всій Україні ввели карантин на три тижні - до 3 квітня, тож у дітей з'явилося багато вільного часу, який можна провести з користю вдома. Ми підготували для вас кілька ідей, чим зацікавити дітей на час раптових канікул. Проте, не забувайте і про безпеку та запобіжні заходи, аби малеча не заразилася поширеним коронавірусом.

Уряд ввів карантин у всіх навчальних закладах України, починаючи з четверга, 12 березня. Відомо, що обмежувальні заходи триватимуть аж до 3 квітня й поширюватимуться на дитячі садочки та заклади освіти.

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Тому ми пропонуємо вам ідеї, чим можна зайнятися з дитиною під час карантину та як вберегти її від захворювання.

Настільні ігри

Знайдіть час пограти з дитиною в її улюблену настільну гру. Адже у кожної малечі, ймовірно, є улюблені ігри: "Поле чудес", "Монополія", "Вгадай мелодію", "Міста" тощо. Тож виділіть час та пограйте всією сім'єю – це весело і пізнавально.

Або купіть великий пазл з нескладним кадром з мультику чи картинкою з будь-якого мультику. Виберіть час, щоб всім разом його зібрати і весело проведіть вечір.

Заняття творчістю

В інтернеті можна знайти безліч онлайн-майстер-класів з хенд-мейду: аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, декупаж, вироби з паперу, тканини, глини та інших матеріалів, виготовлення домашнього мила і т. д.



Зацікавте малечу творчістю на час карантину / Фото Pinterest

Спробуйте, можливо саме так ваша дитина і знайде собі нове хобі чи навіть зробить це справою всього життя.

Читання книг

Домовтеся з дитиною, що за час карантину вона прочитає книгу, яку сама вибере. Допомагайте їй у цьому, або можете читати разом. Після цього обговоріть книгу, героїв та попросіть дитину намалювати якийсь епізод (якщо вона звісно захоче).

Приготуйте щось смачненьке

Дозвольте вашій дитині вибрати якусь цікаву страву, нехай вона сама знайде потрібний рецепт. Звісно, карантин не найкращий час для походів по магазинах, але ж не сидіти голодними.

Обов'язково приготуйте це разом та покажіть дитині, як це потрібно робити. Якщо їй сподобається, то можете зробити це сімейною традицією і готувати разом, до прикладу, щосуботи.

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Перегляд фільмів

Пошукайте в інтернеті фільми чи мультфільми, які можна дивитися з дітьми. Це можуть бути: "Пригоди Паддінгтона", "Коко", "Красуня і чудовисько", "Нікчемний я", "Джуманджі", "Людина-павук" тощо.

Але не дивіться більше одного фільму в день з дитиною дорослішого віку, а для молодшого школяра досить 30-40 хвилин.

Зіграйте в "крокодила"

Ця гра подобається дорослим і дітям. Чим молодші учасники, тим простіші слова варто загадувати. У цій грі задіюється логіка, розвиваються артистичні здібності, міміка.



Діти грають в "Крокодила" / Фото Culture

Як грати? Скажіть одній дитині тварину чи річ, предмет (це може бути будь-що), щоб вона змогла показати це за допомогою жестів іншим гравцям (членам сім'ї чи друзям). Той, хто першим вгадає, показуватиме наступним.

Ведення щоденника

Купіть для дитини гарний блокнот, який застібається на замочок чи закривається на ключик. Та запропонуйте своєму чаду щоденно вести блокнот, записувати туди свої думки та описувати, як минув день. Це допоможе розвивати пам’ять дитини та розвине здатність чітко висловлюватися.

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Як вберегти дитину від захворювання

Зазначимо, що станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії. Наразі він перебуває у лікарні.

Як вберегти себе та дітей від коронавірусу?

Обов'язково мийте руки з милом;

Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;

М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;

Обов'язково мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Тримайте подалі від хворих;

Максимально обмежте тісний контакт з іншими людьми, тримайтесь на відстані 6 футів (це приблизно 1,80 м).



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу