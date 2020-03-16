Карантин в Україні: як не з’їхати з глузду, працюючи вдома з дітьми

Не всі батьки були готові до карантину в Україні. Тож, тепер їм доведеться працювати у компанії дітей, які постійно прагнуть уваги дорослих. Тому нижче наведено кілька корисних порад, як спокійно працювати з дому разом з дітьми і не з’їхати з глузду.

Як сказала журналістка Зоуї Вілямс, "працювати вдома й піклуватися про дітей водночас – це шлях до біди," пише LongDog Media у фейсбуці.

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Адже робота вдома з дітьми – це:

довший робочий день (принаймні, на кілька годин точно);

вимушена робота пізно ввечері, вночі та вдосвіта;

графік ненормований, його неможливо спланувати;

неможливість зосередитись;

дуже ймовірні провалені дедлайни та невдоволене керівництво або замовники;

почуття провини за те, що не приділяєш достатньо часу ні дітям, ні роботі.

Так, одна американка Карен Елперт розповіла, як вона доглядала за дітьми і працювала одночасно.

"Бути мамою, яка працює, чи бути домогосподаркою, яка сидить удома з дітьми – шалено важко. Але бути мамою, яка працює-вдома-з-дітьми, важко зовсім по-іншому. Це означає ігнорувати свою дитину і весь день почуватися так, ніби ти її підводиш. Кожен день я мусила казати своїм дітям відчепитись від мене", – пише вона.



Робота з дітьми вдома – це не легко / Фото News.rambler

Як не з’їхати з глузду? Ось кілька ключових тез, які додадуть вам трохи ключових тез для автотренінгу:

Ви не погана мама (чи тато), хоч як ви почуваєтесь.

Ви не самі, є багато людей, які почуваються погано у схожій ситуації.

Нема ніякого вибору між дітьми і роботою – ви просто вимушено повинні поєднати роботу й догляд за дітьми.

Вам не треба бути суперлюдиною, а такі подвиги нікому не потрібні.

Це нормально, що ви, сидячи з дітьми, робите менше роботи, ніж зазвичай.

Як працювати та доглядати за дітьми одночасно

Поясніть дитині ситуацію

Якщо дитина вже розуміє слова, вона може зрозуміти, що ви мусите присвятити певний час роботі. Звісно, це не змусить її сидіти тихо, але ваша періодична незалученість у спілкування буде для неї менш драматичною.

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Поясніть, що таке робота

"Мама/тато не працює, а просто сидить за ноутбуком" – так це може бачити ваша дитина. Зробіть для неї це зрозуміліше: покажіть текст, робочі файли для монтажу відео тощо. Деякі діти охоче бавляться в роботу поруч із дорослими.

Домовтеся про поведінку в надзвичайних ситуаціях

Наприклад, коли ви говорите з колегою чи керівником телефоном. Напередодні проведіть кілька репетицій, спеціальні знаки, тоді дитина, можливо, не зіпсує вашу розмову.



Поясніть дитині про важливість вашої роботи / Фото Mammamia

Робоче місце і робочий одяг

Робота вдома з дітьми спокушає валятися з ноутбуком посеред іграшок на підлозі дитячої кімнати, цілий день ходити в піжамі й навіть не розчісуватися. Але це погана ідея, тому що це самоорганізація – поки ви в трусах чи в піжамі, вам важче зібратись.

До того ж, це ваш образ в очах дитини: якщо ви в піжамі, важко ставитись до вашої роботи всерйоз. Тому спробуйте облаштувати робоче місце і вдягнутися більш серйозно.

Сплануйте день

Якщо це можливо, зробіть це разом із дитиною. Поясніть, що з другої до третьої ви будете займатись своєю справою, а о четвертій влаштуєте ігрові перегони, до прикладу. З часом це може ритмізувати ваше щоденне життя.

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"Спочатку бавимось, а потім я працюю" — а не навпаки, хоч вам би, напевно, хотілося спершу попрацювати. Дитина радше дасть вам спокій, якщо ви вже приділили їй увагу.

Відокремте роботу від хатніх справ

Коли вам уже пощастило сісти за комп’ютер, поки діти дивляться мультики чи сплять, не перемикайтесь на прання, прасування чи готування їжі. Краще попрацюйте спокійно.

Тиха година

Фрілансерка Гезер Левін радить залишити дітям тиху годину — час, коли бавляться без галасу й наодинці. Для цього можна, наприклад, мати коробку з ексклюзивними іграшками.

Чи можна дозволяти дітям мультики і ґаджети? Середньостатистична дитина хоче дивитись трохи більше мультиків, ніж їй це дозволяють пересічні батьки.



Діти граються в планшеті / Фото Pinterest

Але фрілансерка Сара Робінсон каже, що в цьому немає нічого страшного: "Ми не хочемо, аби діти забагато залипали перед екранами, але якщо ваші діти подивляться ще один мультик, аби ви могли доробити роботу, то в цьому нічого страшного".

Якщо ж вам важко й нічого з цих порад не допомагає, просіть про допомогу близьких і друзів — це не соромно. Поясніть вашій подружній парі, коли і скільки часу вам потрібно на роботу, і попросіть узяти турботу про дітей на цей час на себе. Якщо можете – найміть няню.