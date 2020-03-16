Карантин в Україні: як не з’їхати з глузду, працюючи вдома з дітьми
Не всі батьки були готові до карантину в Україні. Тож, тепер їм доведеться працювати у компанії дітей, які постійно прагнуть уваги дорослих. Тому нижче наведено кілька корисних порад, як спокійно працювати з дому разом з дітьми і не з’їхати з глузду.
Як сказала журналістка Зоуї Вілямс, "працювати вдома й піклуватися про дітей водночас – це шлях до біди," пише LongDog Media у фейсбуці.
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Адже робота вдома з дітьми – це:
- довший робочий день (принаймні, на кілька годин точно);
- вимушена робота пізно ввечері, вночі та вдосвіта;
- графік ненормований, його неможливо спланувати;
- неможливість зосередитись;
- дуже ймовірні провалені дедлайни та невдоволене керівництво або замовники;
- почуття провини за те, що не приділяєш достатньо часу ні дітям, ні роботі.
Так, одна американка Карен Елперт розповіла, як вона доглядала за дітьми і працювала одночасно.
"Бути мамою, яка працює, чи бути домогосподаркою, яка сидить удома з дітьми – шалено важко. Але бути мамою, яка працює-вдома-з-дітьми, важко зовсім по-іншому. Це означає ігнорувати свою дитину і весь день почуватися так, ніби ти її підводиш. Кожен день я мусила казати своїм дітям відчепитись від мене", – пише вона.
Робота з дітьми вдома – це не легко / Фото News.rambler
Як не з’їхати з глузду? Ось кілька ключових тез, які додадуть вам трохи ключових тез для автотренінгу:
- Ви не погана мама (чи тато), хоч як ви почуваєтесь.
- Ви не самі, є багато людей, які почуваються погано у схожій ситуації.
- Нема ніякого вибору між дітьми і роботою – ви просто вимушено повинні поєднати роботу й догляд за дітьми.
- Вам не треба бути суперлюдиною, а такі подвиги нікому не потрібні.
- Це нормально, що ви, сидячи з дітьми, робите менше роботи, ніж зазвичай.
Як працювати та доглядати за дітьми одночасно
- Поясніть дитині ситуацію
Якщо дитина вже розуміє слова, вона може зрозуміти, що ви мусите присвятити певний час роботі. Звісно, це не змусить її сидіти тихо, але ваша періодична незалученість у спілкування буде для неї менш драматичною.
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- Поясніть, що таке робота
"Мама/тато не працює, а просто сидить за ноутбуком" – так це може бачити ваша дитина. Зробіть для неї це зрозуміліше: покажіть текст, робочі файли для монтажу відео тощо. Деякі діти охоче бавляться в роботу поруч із дорослими.
- Домовтеся про поведінку в надзвичайних ситуаціях
Наприклад, коли ви говорите з колегою чи керівником телефоном. Напередодні проведіть кілька репетицій, спеціальні знаки, тоді дитина, можливо, не зіпсує вашу розмову.
Поясніть дитині про важливість вашої роботи / Фото Mammamia
- Робоче місце і робочий одяг
Робота вдома з дітьми спокушає валятися з ноутбуком посеред іграшок на підлозі дитячої кімнати, цілий день ходити в піжамі й навіть не розчісуватися. Але це погана ідея, тому що це самоорганізація – поки ви в трусах чи в піжамі, вам важче зібратись.
До того ж, це ваш образ в очах дитини: якщо ви в піжамі, важко ставитись до вашої роботи всерйоз. Тому спробуйте облаштувати робоче місце і вдягнутися більш серйозно.
- Сплануйте день
Якщо це можливо, зробіть це разом із дитиною. Поясніть, що з другої до третьої ви будете займатись своєю справою, а о четвертій влаштуєте ігрові перегони, до прикладу. З часом це може ритмізувати ваше щоденне життя.
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"Спочатку бавимось, а потім я працюю" — а не навпаки, хоч вам би, напевно, хотілося спершу попрацювати. Дитина радше дасть вам спокій, якщо ви вже приділили їй увагу.
- Відокремте роботу від хатніх справ
Коли вам уже пощастило сісти за комп’ютер, поки діти дивляться мультики чи сплять, не перемикайтесь на прання, прасування чи готування їжі. Краще попрацюйте спокійно.
- Тиха година
Фрілансерка Гезер Левін радить залишити дітям тиху годину — час, коли бавляться без галасу й наодинці. Для цього можна, наприклад, мати коробку з ексклюзивними іграшками.
Чи можна дозволяти дітям мультики і ґаджети? Середньостатистична дитина хоче дивитись трохи більше мультиків, ніж їй це дозволяють пересічні батьки.
Діти граються в планшеті / Фото Pinterest
Але фрілансерка Сара Робінсон каже, що в цьому немає нічого страшного: "Ми не хочемо, аби діти забагато залипали перед екранами, але якщо ваші діти подивляться ще один мультик, аби ви могли доробити роботу, то в цьому нічого страшного".
Якщо ж вам важко й нічого з цих порад не допомагає, просіть про допомогу близьких і друзів — це не соромно. Поясніть вашій подружній парі, коли і скільки часу вам потрібно на роботу, і попросіть узяти турботу про дітей на цей час на себе. Якщо можете – найміть няню.
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