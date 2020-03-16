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Карантин в Україні: як не з’їхати з глузду, працюючи вдома з дітьми

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Робота вдома з дітьми / demarchesadministratives.fr

Не всі батьки були готові до карантину в Україні. Тож, тепер їм доведеться працювати у компанії дітей, які постійно прагнуть уваги дорослих. Тому нижче наведено кілька корисних порад, як спокійно працювати з дому разом з дітьми і не з’їхати з глузду.

Як сказала журналістка Зоуї Вілямс, "працювати вдома й піклуватися про дітей водночас – це шлях до біди," пише LongDog Media у фейсбуці.

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Адже робота вдома з дітьми – це:

  • довший робочий день (принаймні, на кілька годин точно);
  • вимушена робота пізно ввечері, вночі та вдосвіта;
  • графік ненормований, його неможливо спланувати;
  • неможливість зосередитись;
  • дуже ймовірні провалені дедлайни та невдоволене керівництво або замовники;
  • почуття провини за те, що не приділяєш достатньо часу ні дітям, ні роботі.

Так, одна американка Карен Елперт розповіла, як вона доглядала за дітьми і працювала одночасно.

"Бути мамою, яка працює, чи бути домогосподаркою, яка сидить удома з дітьми – шалено важко. Але бути мамою, яка працює-вдома-з-дітьми, важко зовсім по-іншому. Це означає ігнорувати свою дитину і весь день почуватися так, ніби ти її підводиш. Кожен день я мусила казати своїм дітям відчепитись від мене", – пише вона.


Робота з дітьми вдома – це не легко / Фото News.rambler

Як не з’їхати з глузду? Ось кілька ключових тез, які додадуть вам трохи ключових тез для автотренінгу:

  • Ви не погана мама (чи тато), хоч як ви почуваєтесь.
  • Ви не самі, є багато людей, які почуваються погано у схожій ситуації.
  • Нема ніякого вибору між дітьми і роботою – ви просто вимушено повинні поєднати роботу й догляд за дітьми.
  • Вам не треба бути суперлюдиною, а такі подвиги нікому не потрібні.
  • Це нормально, що ви, сидячи з дітьми, робите менше роботи, ніж зазвичай.

Як працювати та доглядати за дітьми одночасно

  • Поясніть дитині ситуацію

Якщо дитина вже розуміє слова, вона може зрозуміти, що ви мусите присвятити певний час роботі. Звісно, це не змусить її сидіти тихо, але ваша періодична незалученість у спілкування буде для неї менш драматичною.

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  • Поясніть, що таке робота

"Мама/тато не працює, а просто сидить за ноутбуком" – так це може бачити ваша дитина. Зробіть для неї це зрозуміліше: покажіть текст, робочі файли для монтажу відео тощо. Деякі діти охоче бавляться в роботу поруч із дорослими.

  • Домовтеся про поведінку в надзвичайних ситуаціях

Наприклад, коли ви говорите з колегою чи керівником телефоном. Напередодні проведіть кілька репетицій, спеціальні знаки, тоді дитина, можливо, не зіпсує вашу розмову.


Поясніть дитині про важливість вашої роботи / Фото Mammamia

  • Робоче місце і робочий одяг

Робота вдома з дітьми спокушає валятися з ноутбуком посеред іграшок на підлозі дитячої кімнати, цілий день ходити в піжамі й навіть не розчісуватися. Але це погана ідея, тому що це самоорганізація – поки ви в трусах чи в піжамі, вам важче зібратись.

До того ж, це ваш образ в очах дитини: якщо ви в піжамі, важко ставитись до вашої роботи всерйоз. Тому спробуйте облаштувати робоче місце і вдягнутися більш серйозно.

  • Сплануйте день

Якщо це можливо, зробіть це разом із дитиною. Поясніть, що з другої до третьої ви будете займатись своєю справою, а о четвертій влаштуєте ігрові перегони, до прикладу. З часом це може ритмізувати ваше щоденне життя.

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"Спочатку бавимось, а потім я працюю" — а не навпаки, хоч вам би, напевно, хотілося спершу попрацювати. Дитина радше дасть вам спокій, якщо ви вже приділили їй увагу.

  • Відокремте роботу від хатніх справ

Коли вам уже пощастило сісти за комп’ютер, поки діти дивляться мультики чи сплять, не перемикайтесь на прання, прасування чи готування їжі. Краще попрацюйте спокійно.

  • Тиха година

Фрілансерка Гезер Левін радить залишити дітям тиху годину — час, коли бавляться без галасу й наодинці. Для цього можна, наприклад, мати коробку з ексклюзивними іграшками.

Чи можна дозволяти дітям мультики і ґаджети? Середньостатистична дитина хоче дивитись трохи більше мультиків, ніж їй це дозволяють пересічні батьки.


Діти граються в планшеті / Фото Pinterest

Але фрілансерка Сара Робінсон каже, що в цьому немає нічого страшного: "Ми не хочемо, аби діти забагато залипали перед екранами, але якщо ваші діти подивляться ще один мультик, аби ви могли доробити роботу, то в цьому нічого страшного".

Якщо ж вам важко й нічого з цих порад не допомагає, просіть про допомогу близьких і друзів — це не соромно. Поясніть вашій подружній парі, коли і скільки часу вам потрібно на роботу, і попросіть узяти турботу про дітей на цей час на себе. Якщо можете – найміть няню.

Автор: Марія Бондар
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Сімʼя Діти Батьки і діти Робота Виховання
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